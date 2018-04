Ganzheitliches Lernen in der Natur

Privitinitiative plant Outdoorkindergarten in Göhren - vor 32 Minuten

PAPPENHEIM - Die naturgestützte Pädagogik für kleine Kinder scheint immer mehr in Mode zu kommen: Nach dem Waldkindergarten der Stadt Weißenburg soll nun ein Outdoorkindergarten im Pappenheimer Ortsteil Göhren entstehen. Der Stadt­rat stellte einer Bauvoranfrage von zwei Bürgerinnen einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für das Projekt in Aussicht, das in der Region relativ einmalig ist.

Künftiger Standort: Auf dem als Pferdekoppel genutzten Areal östlich des Pappenheimer Ortsteils Göhren soll eine Holzhütte entstehen und den Outdoorkindergarten beherbergen. Foto: Rainer Heubeck



Die Initiatorinnen Martina Rieger und Sabine Tober sind aber noch nicht so weit wie die Stadt Weißenburg mit ihrem Waldkindergarten, der in dieser Woche mit einer Gruppe seine Arbeit aufgenommen hat. Getragen werden soll der Göhrener Outdoorkindergarten von einem Verein, der eigens dafür gegründet werden soll.

Geliebte Kaninchen: Im Outdoorkindergarten sollen Tiere eine große Rolle spielen und einen achtsamen Umgang mit Lebewesen vermitteln. Foto: NN-Archiv



Nötig ist zudem eine Schutz- und Aufenthaltshütte auf einem Areal östlich von Göhren, das derzeit als Pferdekoppel genutzt wird. Die Hütte mit Flachdach und in Holzrahmenbauweise soll den Kindern ab drei Jahren Schutz bei starker Witterung geben. Sie ist beheizbar und wird mit einer Komposttoilette im Außenbereich ausgestattet, so die Beschreibung in der Bauvoranfrage.

„Mit allen Sinnen lernen“

Für die Betreuung der Kinder und die pädagogische Arbeit soll ein 450 Quadratmeter großes Areal innerhalb der jetzigen Pferdekoppel eingezäunt werden. Die Kinder sollen sich größtenteils in der freien Natur aufhalten und „die Welt mit ihren Sinnen ganzheitlich erkunden“, so die Initiatorinnen. Geplant ist, dass die Kinder morgens am Treffpunkt (Kinderspielplatz) von den Erzieherinnen abgeholt und dann zum Morgenkreis in die „Zwergen-Ranch“ gehen. Dort können Kleintiere und Ponys begrüßt und gestreichelt werden, bevor es zur Kindergartenhütte geht. Nach einem Frühstück sind Naturerkundungen und pädagogische Angebote sowie Freispielzeit angesagt. Nach dem Mittagessen ist Ruhezeit geplant, bevor die Kinder wieder abgeholt werden.

Angedacht sind auch ein Kleintier- und ein Reittag pro Woche. Ziel sei es, den Kindern einen verantwortungsvollen und achtsamen Umgang mit Tieren zu vermitteln. In der Natur soll die Gruppe mit einem Bollerwagen unterwegs sein, in dem sich Arbeitsmaterialien, aber auch Warnwesten, Notfallset und ein Mobiltelefon befinden, „um im Ernstfall optimal ausgerüstet zu sein“, so Rieger und Tober.

Beide beantragten auch, dass bei Schlechtwetterperioden die Kindergartengruppe das leer stehende Göhrener Schulhaus kostenlos benutzen darf. Zudem beantragten sie bei der Stadt einen jährlichen Betriebskos­tenzuschuss „im fairen Verhältnis zu den bestehenden Kinderttageseinrichtungen“, die Nutzung der Parkplätze am Göhrener Kinderspielplatz (zum Bringen und Abholen der Kinder) sowie das Räumen der Flucht- und Rettungswege im Winter.

Das Areal für den geplanten Outdoorkindergarten befindet sich im sogenannten Außenbereich und ist über einen Feldweg zu erreichen. Dieser Weg könne den Stadtratsunterlagen zufolge rechtlich gewidmet werden, wodurch die Erschließung des Areals gesichert wäre, hieß es seitens der Pappenheimer Stadtverwaltung. Nötig sind nun – neben der Gründung des Trägervereins – ein Bauantrag für die Holzhütte und eine Vereinbarung mit der Stadt über die Betriebskosten und der Nutzung des Schulhauses.