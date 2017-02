Gauschießen in Suffersheim eröffnet

SUFFERSHEIM - Heuer kann in Suffersheim groß gefeiert werden: Die dortige Schützengesellschaft (SG) „Adler“ blickt auf 50 Jahre ihres Bestehens zurück und feiert das im Mai. Vor dem Festwochenende steht aktuell das 74. Gauschießen des Schützengaus Weißenburg auf der Agenda. Bei der Eröffnung im frisch renovierten Domizil der Suffersheimer Schützen hieß es nun für die Ehrengäste, einen guten Schuss abzugeben.

Gaben die ersten Schüsse ab: Landrat Gerhard Wägemann, Weißenburgs dritter Bürgermeister Gerhard Naß, Suffersheims Schützenmeisterin Karola Halbmeier und Gauschützenmeister Klaus Kemmelmeier (von links) eröffneten das Gauschießen – mit recht unterschiedlichen Ergebnissen. © Jürgen Leykamm



In mindestens zwei Fällen gelang dies sehr gut. So nutzte Ortssprecher Markus Trelka den Heimvorteil und traf fast ins Schwarze. Neun Ringe standen zu Buche, ebenso wie bei Weißenburgs drittem Bürgermeister Gerhard Naß. Acht an der Zahl durfte der neue Gauschützenmeister Klaus Kemmelmeier für sich beanspruchen, der jedem eine glückliche Hand wünschte. Als sehr höfliche Gastgeberin erwies sich Karola Halbmeier, ihres Zeichens Schützenmeisterin der SG Adler: Ihr Schuss landete ohne zählbares Ergebnis im weißen Bereich der Zielscheibe.

Mit ihrem Schicksal wollte sie Landrat Gerhard Wägemann als Gentleman nicht alleine lassen und so tat er es ihr gleich. Zugleich galt sein Dank dem Jubelverein für die Ausrichtung des diesjährigen Gauschießens (bei dem Preise im Gesamtwert von über 10000 Euro locken) in einem „recht schmucken Schützenhaus“, das er nun zum ersten Mal von innen sehe, wie er eingestand.

Nachdem die Schützenmeister des Gaus und die Ehrengäste bei der Eröffnung vorgelegt haben, sind nun die Schützen selbst nach Suffersheim geladen, um dort ihr Geschick zu beweisen. Bis Sonntag, 26. März, können die Schüsse abgegeben werden. Und zwar jeweils von Mittwoch bis Sonntag (Ausnahme: Donnerstag, 16. März). Am Mittwoch und Donnerstag gibt es hierzu Gelegenheit zwischen 19.00 und 22.00 Uhr, am Freitag schon ab 18.00 und am Samstag ab 14.00 Uhr. Wer am Sonntag beim Gauschießen teilnehmen will, das übrigens schon zum sechsten Mal in Suffersheim stattfindet, kann dies zwischen 10.00 und 18.00 Uhr tun.

„Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme“, sagte Karola Halbmeier im Gespräch mit unserer Zeitung. Als ein Zeichen dafür, „dass die Schützen näher zusammenrücken“, wertete die Schützenmeisterin die Tatsache, dass sich zur Eröffnung auch eine Abordnung des Hesselberger Gaus eingefunden hatte. „Eine schöne Premiere“, erklärte Halbmeier.

Sie nutzte die Gelegenheit zugleich, um zum großen Fest im Wonnemonat einzuladen. Von Mittwoch, 24. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, ist dann Feierlaune in Suffersheim angesagt. Rocknacht, Kommersabend und bunter Abend stehen dann auf dem Programm: Die Band „Aeroplane“, die Weimersheimer Blaskapelle sowie die „Störzelbacher“ sorgen für Stimmung. Abschließen-der Höhepunkt wird am Festsonntag die Gaukönigsproklamation darstellen.

Wer dann so alles auf dem Podest stehen wird, weiß natürlich jetzt noch keiner. Doch die Gastgeber sind ambitioniert, haben sie doch mit dem Festausschussvorsitzenden Marc Loy jemanden in ihren Reihen, der vergangene Schießsaison das Kunststück fertigbrachte, Gaukönig und zugleich Weißenburger Stadtschütze zu werden. Die erste Mannschaft der Suffersheimer ist in der Gauoberliga zu Hause und im August formiert sich eine neue Jugendmannschaft.

Gut in Erinnerung ist auch noch das Jahr 2007. Damals fand zum 40-jährigen Bestehen des Vereins ein Gauschießen in Suffersheim statt. Damals stellte die SG Adler mit Marco Herrmann den Gaujugendkönig. „Wir hoffen, dass wir diesen Erfolg wiederholen können“, so Halbmeiers Appell an den Nachwuchs. Sie freue sich zum Fest „auf viele Gäste aus nah und fern, die hier viele angenehme Stunden bei uns verbringen“.

