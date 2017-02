Geballte Kunststoffkompetenz

WEISSENBURG - Der Kunststoffcampus Bayern wird durch eine neue Fortbildungsmöglichkeit aufgewertet und entwickelt sich zum „Beruflichen und akademischen Kompetenzzentrum für Technik und Management“. Landrat Gerhard Wägemann ist darauf sehr stolz. Dies wird dem Campus noch mehr Zulauf bescheren, ist er überzeugt.

Ein Gewinn: Der Kunststoffcampus wird zum „Beruflichen und akademischen Kompetenzzentrum für Technik und Management“. Unter anderem läuft die Ausbildung zum Industriemeister Kunststoff/Kautschuk künftig in Weißenburg. © Robert Renner



Konkret geht es nun um die berufsbegleitende Weiterbildung zum geprüften Industriemeister „Kunststoff/Kautschuk“, die die Industrie- und Handelskammer anbietet. Bisher fanden die entsprechenden Schulungen in Nürnberg statt, ab sofort kommen die angehenden Meister regelmäßig nach Weißenburg. Noch im Februar startet der erste Kurs. „Das ist eine sehr gute Entwicklung“, zeigte sich Wägemann bei einem Pressegespräch überzeugt.

Unter dem Dach des Kunststoffcampus Bayern haben sich die beiden beteiligten Hochschulen Deggendorf und Ansbach mit der IHK-Akademie und dem bfz Westmittelfranken (Fachschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie) zusammengetan. Daraus entstand die Idee des „Beruflichen und akademischen Kompetenzzentrum für Technik und Management“ – auch wenn der Name alles andere als flüssig über die Lippen geht.

„Durch diese Konzentration von beruflichen und akademischen Weiterbildungsträgern im Bereich der Kunststofftechnologie in Weißenburg konnten wir hier ein bayernweit, wenn nicht sogar bundesweit, einmaliges Kooperationsmodell schaffen“, stellte der Landrat zufrieden fest. Die Kooperation decke am Kunststoffcampus in Weißenburg den gesamten Fort- und Weiterbildungsbedarf im Bereich der Kunststofftechnologie ab.

Und nicht nur das: Mit dem berufsbegleitenden Studiengang „Strategisches Management“, der neben der „Angewandten Kunststofftechnik“ in Weißenburg möglich ist, können sich Beschäftigte auch das Know-how fürs Management in kleinen und mittelständischen Unternehmen aneignen. Wägemann: „Wir leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Fach­kräftesicherung in dieser regionalen Schwerpunktbranche!“

Unabhängig vom Ausbau des Fortbildungsangebots geht es auch im Bereich Forschung und Technik weiter voran, vermeldete Wägemann. „Das läuft inzwischen auch sehr gut.“ Nach und nach würden die letzten noch fehlenden Gerätschaften fürs Labor geliefert. Damit soll die Forschungstätigkeit noch weiter ausgebaut werden. Bei den Aufträgen stehen die Optimierung von Produktionsverfahren, die Entwicklung und Verbesserung neuer Werkstoffe und die Suche nach Alternativen zu den bisherigen, auf Öl basierenden Kunststoffen im Fokus. Ziel ist es, dass sich der Kunststoffcampus in ein paar Jahren durch die Aufträge der Wirtschaft finanziert. Dass das funktionieren kann, haben ähnliche Einrichtungen in Bayern gezeigt.

Lauter trommeln

Allerdings gibt es noch immer durchaus namhafte Kunststoffunternehmen in Mittelfranken, die erst jetzt erfahren haben, was da in Weißenburg entstanden ist. Dabei war die Eröffnung des Baus mit einer Nutzfläche von 3400 Quadratmetern bereits im März 2015. Die Studienangebote sind bereits früher in angemieteten Räumen angelaufen. In Sachen PR darf die Einrichtung an der Richard-Stücklen-Straße also durchaus noch etwas lauter trommeln.

Robert Maurer