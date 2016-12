Gegner des Leinenzwangs machen mobil

Petition an den Weißenburger Stadtrat geplant - 19.12.2016 11:14 Uhr

WEISSENBURG - Die Weißenburger Rechtsanwältin Valerie Häupler hat eine Internetpetition gestartet, um den Leinenzwang für Hunde in Weißenburg aufzuhalten. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag, 22. Dezember, ob das neue Leinengebot kommt. Es soll innerhalb der bebauten Gebiete einschließlich aller Ortsteile sowie rund um die Wülzburg und den Römerbrunnen gelten.

Hunde haben’s gerne freilaufend: Die Stadt entscheidet am Donnerstag, ob es in Zukunft einen Leinenzwang für Hunde im Stadtgebiet geben wird. Dagegen wehrt sich nun eine Petition im Internet. © Renner



Hunde haben’s gerne freilaufend: Die Stadt entscheidet am Donnerstag, ob es in Zukunft einen Leinenzwang für Hunde im Stadtgebiet geben wird. Dagegen wehrt sich nun eine Petition im Internet. Foto: Renner



„Die Stadt Weißenburg will einen Leinenzwang im Stadtgebiet einführen. Dabei wird in Weißenburg praktisch nie von negativen Vorfällen mit Hunden berichtet. Hier werden viele unbescholtene Hundebesitzer und Hunde bestraft für schlechte Erfahrungen von wenigen Einzelnen und unberechtigter generalisierter Angst“, heißt es in der Erklärung zu der Petition. Am späten Sonntagnachmittag hatten rund 200 Menschen die Petition unterzeichnet.

Es gebe andere weniger einschränkende Instrumentarien um ungehorsame Hunde oder unfähige Hundebesitzer zu reglementieren, argumentiert Häupler. Sie schlägt etwa die Einführung eines Hundeführerscheins oder spezielle Auflagen für große Rassen vor. Auch würde notfalls ein Leinenzwang nur an Brennpunkten ausreichen. Die Rechtsanwältin weist darauf hin, dass das Weißenburger Stadtgebiet sehr weitläufig ist, und von dem Leinenzwang nicht nur die inner-

städtischen Bereiche betroffen wären.

Die Petition soll ein Zeichen an den Stadtrat sein, den Leinenzwang nicht zu beschließen. Im Hauptausschuss hatte der Verwaltungsvorschlag eine Mehrheit gefunden. Nur Wolfgang Hauber (Freie Wähler) und Maximilian Hetzner (Grüne) hatten dagegen gestimmt.

Der Beschluss sieht vor, dass Hunde mit einer Schulterhöhe von mindes-tens 50 Zentimetern in sämtlichen bebauten Gebieten der Stadt angeleint werden müssen. Außerdem hat die Verwaltung „zwei Hotspots im Naherholungsbereich“ ausgemacht, wo die Leinenpflicht in einem Umkreis von 50 Metern durchgesetzt werden soll. Das ist zum einen die Wülzburg und zum anderen der Grillplatz am Römerbrunnen. Im Wald gebe es ansons-ten keine Anleinpflicht, stellte Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) im Hauptausschuss klar.

„Selbstverständlich sollten Menschen vor übergriffigen Hunden geschützt werden, hier gibt es aber sicherlich weit mildere Mittel“, findet Valerie Häupler. „In den allermeisten Fällen besteht in Weißenburg, soweit ich dies erleben kann, zwischen Hundebesitzern, ihren Hunden und anderen Einwohnern ein freundliches und rücksichtsvolles Miteinander.“ Sicherlich gebe es immer wieder auch schwarze Schafe und Einzelfälle, gegen die man vorgehen müsse, aber dies einfach zu verallgemeinern, bestrafe die Falschen. Valerie Häupler: „Ich halte den anstehenden Beschluss deshalb für unverhältnismäßig und übertrieben.“

Jan Stephan