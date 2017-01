Geh-Punkt unterstützt Flüchtlinge

WEISSENBURG - Die unbegleiteten Flüchtlinge auf der Wülzburg haben bereits mehrfach bewiesen, dass sie nicht nur wendige Fußballer sind, sondern auch begnadete Läufer.

Spende für Fußballer: Der Weißenburger Geh-Punkt spendete Trikots für Flüchtlinge auf der Wülzburg. © Geh-Punkt Weißenburg



Aus diesem Grund hat die Laufvereinigung „Geh-Punkt Weißenburg“ die beim wöchentlichen Gruppenabend versammelten jungen Männer auf der Wülzburg besucht und ihnen einen kompletten Satz Fußball-Trikots überreicht. Diese wurden begeistert in Empfang genommen und sogleich angezogen.

Nun kann die Wülzburg-Mannschaft in angemessenem Outfit in die Saison ziehen. Ermöglicht wurde dies durch Spenden von Teilnehmern an den im Vorjahr vom „Geh-Punkt“ durchgeführten Pflugsmühlenlauf und den Nikolauf. Viele der jungen Menschen sprechen bereits ein ausgezeichnetes Deutsch. Einige besuchen die Schule, einige haben bereits Ausbildungsplätze. Sie alle zeichnen sich durch ihre Fröhlichkeit aus, die vieles überdeckt, was sie auf ihrer Flucht erlebt haben.

Dringend benötigt werden Schuhe und Winterbekleidung in kleinen Größen für die Jungen. Unser Bild zeigt Bernd und Wolfgang Schlupf vom „Geh-Punkt“, die ehrenamtlichen Unterstützerinnen Raily von der Recke und Helga Meyer (Verein Weißenburg hilft), die Leiterin der Wohngruppen Stefanie Schneider mit Betreuerin Romi Caiafa, Stefan von Hardenberg (Weißenburg hilft) sowie einige der insgesamt 18 auf der Wülzburg lebenden jungen Flüchtlinge.