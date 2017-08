„Geile Partytage“

WEISSENBURG - Zehn geile Partytage“, verspricht ein Flyer für das Weißenburger Weinparadies. Das von Rainer und Andrea Langer betriebene Weinzelt hat sich längst als Partyzelt auf der Kirchweih etabliert. Dort „geht bestimmt die Post ab“, heißt es auch im offiziellen Pressetext zur Weißenburger Kirchweih.

Begeistern stets ihr Publikum: Die Musiker von „Aeroplane“ kennen alle Hits und Gassenhauer. Zuletzt waren sie in Weißenburg beim Altstadtfest zu erleben, als auch unser Bild entstand. Foto: Robert Renner



Das Programm kann sich einmal mehr sehen lassen. Rappelvoll wird das Weinzelt sicher am Dienstag, 22. August, sein, wenn ab 20.00 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr, ab 18 Jahren) der Klassiker steigt: die „Ladies Night“. Professionelle Stripper verzaubern die Damen. Außerdem gehört eine Modenschau dazu.

Zum Auftakt am heutigen Freitag stehen alte Bekannte auf der Bühne: Die Musiker der Partyband „K7“ gehören fast schon zur Stammbesetzung. An den beiden Kirchweihsamstagen ist – wie im Vorjahr – „JoJo“ zu Gast, und am Montag, 21. August, sorgt „Aeroplane“ für Stimmung. Die Band hatte in Weißenburg zuletzt beim Altstadtfest ihre Visitenkarte abgegeben und das Publikum am Samstagabend in der Luitpoldstraße begeistert.

Hart, laut und kultig wird es bei der „Rammstein“-Party mit der Band „Powerlord“, am Sonntag, 20. August. Am Mittwoch, 23. August, gibt es eine „Ich und mein Holz“-Party mit DJ Nohen.

Die Partyband „Gaudifranken“ haut am Donnerstag, 24. August, auf die Pauke. Am Freitag, 25. August, spielt „Die Union“ Pop, Rock und Charthits. Und das Finale am Sonntag, 27. August, bestreitet Lokalmatador David Hoyer.

Wenn auch die Langers das Weinzelt schon seit 22 Jahren betreiben, seine Geschichte ist deutlich älter. Ein erster Hinweis darauf findet sich dem Buch „Af die Körwa mouß ma göih“ zufolge 1904, als ein L. Ott aus Dinkelsbühl für seine Weinhalle warb, die er für dieses Jahr von Bäcker Richard Struller (Obertorstraße 3) übertragen erhalten hatte. Diese Formulierung weist darauf hin, dass eine Weinbude zumindest schon 1903 bestanden haben muss.

