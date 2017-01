Geldspende aus der Sozialstiftung des Fußballverbandes

ELLINGEN/FIEGENSTALL - Im Rahmen des Wanderpokal-Mitternachtsturniers, das die DJK Fiegenstall jüngst durchführte, hat Fußball- Kreisspielleiter Thomas Jäger an Lukas Gloßner – ehemals aktiver Spieler bei der SG Fiegenstall/Ettenstatt/Bergen – eine Zuwendung in der Höhe von 2000 Euro aus der Sozialstiftung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) überreicht.

Freuten sich über den Spendenscheck der BFV-Sozialstiftung: MdL Manuel Westphal, erster Vorsitzender Reinhold Heß, Lukas Gloßner, zweiter Vorsitzender Manfred Seibold und Kreisspielleiter Thomas Jäger (von links). © Schuster



Die Stiftung will Menschen helfen, deren Leben durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung stark eingeschränkt wird. Ziel ist es, dadurch den Lebensalltag zu verbessern. An die DJK Veitsaurach gingen obendrein 500 Euro aus der gleichen Stiftung. Initiiert hatte die Spende für Lukas Gloßner der Vorstand der DJK Fiegenstall, Reinhold Heß.

In seinem Statement betonte Heß, wie schnell es gehen kann, dass sich für jemanden unfallbedingt die Lebenssituation plötzlich ändern kann. Seit einem Moped-Unfall im Mai 2016 ist für den 16-jährigen Lukas die Welt eine ganz andere, denn er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die DJK will ihm in dieser schwierigen Situation helfen. Nach einem Vereinsdialog und einem Gespräch mit Kreisspielleiter Jäger wurde ein Antrag auf Zuwendung gestellt, der unbürokratisch gewährt wurde.

Thomas Jäger zeigte sich froh, dass der Verband für in Not geratene Mitglieder diese Möglichkeit einer Hilfestellung bietet, um wenigstens so manche finanzielle Hürde etwas abfedern zu können. Landtagsabgeordneter Manuel Westphal wertete die Sozialstiftung des BFV als „wichtige Einrichtung“, die zeige, dass der Verband auch in schwierigen Zeiten hinter seinen Mitgliedern stehe.

Bürgermeister Hans Seibold lobte die Idee und das Handeln von DJK-Vorstand Heß, der durch seine Aktion auch Lukas Gloßner nicht vergessen habe. „Die DJK Fiegenstall steht hinter dir, auch wenn sich durch den Unfall manches verändert hat.“ Im Beisein vieler Ehrengäste, des Gemeinderats und des Präsidenten des DJK- Sportverbandes Eichstätt, Nikolaus Schmidt, überreichte Kreisspielleiter Jäger den symbolischen Scheck an den strahlenden Lukas Gloßner, verbunden mit den besten Wünschen für die weitere Zukunft.

Der 16-Jährige und seine Familie freuten sich über die Zuwendung, die in ein Hand-Bike investiert werden soll. Einen Scheck in Höhe von 500 Euro aus der BFV-Sozialstiftung erhielt in Ellingen zudem die DJK Veits­aurach. Als Vereinsvertreter dankte Michael Lämmermann für diese Zuwendung.

