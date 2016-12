Gewerbeimmobilienportal für Altmühlfranken

ZIA zieht Bilanz und stellt neue Projekte vor - 16.12.2016 06:00 Uhr

WEISSENBURG - Die Zukunftsinitiative Altmühlfranken (ZIA) hat im Kreistag ihre Jahresbilanz vorgestellt und einen Ausblick auf das kommende Jahr gegeben. Unter anderem arbeitet man derzeit an einer Imagebroschüre für den Landkreis und an einem regionalen Heimat- und Sachbuch für Schulen. Zudem soll im kommenden Jahr ein Gewerbeimmobilienportal für Altmühlfranken online gehen.

Der Achräopteryx Archie ist im Anflug auf Altmühlfranken: Er ist das Maskottchen eines Hefts für den Heimat- und Sachunterricht in den Grundschulen des Land- kreises, das den Kindern lokale Themen näherbringen soll. Foto: ZIA



Die ZIA ist die Regionalmanagementabteilung des Weißenburger Landratsamts und sie hatte es in der Vergangenheit nicht leicht. Aufgabe der ZIA ist es, die Akteure im Landkreis zusammenzubringen und zu gemeinsamen Projekten zu motivieren. Aufgabe ist es, gute Ideen zu finden und eine Umsetzung anzuschieben. Aufgabe ist es, mit allem im Gespräch zu bleiben und trotzdem Greifbares zu liefern. Bis Ergebnisse vorlagen, dauerte es ein wenig und so gab es in den Anfangsjahren Kritik. Die ZIA sei ein unnötiger Luxus, den man sich leiste, hieß es von manchem Kreisrat.

In den mittlerweile rund sieben Jahren der Zukunftsinitiative scheinen sich die Wogen geglättet zu haben. Das Team der ZIA stellte nun seine Jahresbilanz im Kreistag vor und große Nachfragen und Kritik blieben aus. Das mag daran gelegen haben, dass die Liste an abgeschlossenen, angestoßenen und anstehenden Projekten recht beachtlich war, die Kathrin Kimmich, die Leiterin der ZIA, und ihr Team dem Gremium präsentierten. Satte 227 Projekte, Treffen und Aktionen hatte das Regionalmanagement zusammengetragen.

Das Portfolio reicht dabei von der altmühlfränkischen Bierkönigin oder dem Tag des Handwerks über die Aufnahme von Brennholz in die Edition Altmühlfranken, die Organisation von Personalleiter-Treffen, der Fördermittelberatung, der Analyse der Prognos-Studie, einem Kontakthalteprogramm für Abiturienten, der Unterstützung bei der Flüchtlingshilfe bis hin zur Erfassung aller Bootseinstiegsstellen an der Altmühl oder einen Flyer für die regionalen Weihnachtsmärkte. Zudem läuft auch die komplette Abwicklung und Organisation der Leader-Förderungen über Carolin Tischner von der ZIA.

Dass es der Zukunftsinitiative im kommenden Jahr nicht langweilig wird, zeigte die Liste anstehender Projekte. Das Team der ZIA hob einige besondere hervor. So soll im Frühjahr 2017 eine Imagebroschüre für den Landkreis veröffentlicht werden, die die bereits erstellte Standortbroschüre ergänzt. So sollen nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeitskräfte für die Region begeistert werden.

Ebenfalls bereits in Arbeit ist ein regionales Heft, das den Heimat- und Sachunterricht mit lokalen Informationen, abgestimmt auf den Lehrplan, ergänzen soll. Das Heft wird durch eine Internetseite ergänzt.

2017 soll zudem mit der Neuauszeichnung der Radwege im Landkreis begonnen werden. In Absprache mit Naturpark Altmühltal und Fränkischem Seenland hat man bereits 300 Kilometer Radwegenetz als Hauptrouten definiert und erarbeitet nun mit einem Unternehmen einen Beschilderungskataster.

Immobilienportal für Investoren

Der besseren Vermarktung von Wirtschaftsimmobilien wird das neue Gewerbeimmobilienportal Altmühlfranken dienen, das 2017 online gehen soll. Hier sollen potenziellen Investoren mit wenigen Klicks interessante Flächen samt Exposé angeboten werden können. Die Zusammenführung der Angebote in den einzelnen Gemeinden schafft zudem einen Überblick über das vorhandene Angebot.

Die in die ZIA integrierte Freiwilligenagentur ist zudem dabei, eine Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Wohnberatung in Weißenburg einzurichten. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege wird sich unter anderem weiter der Pflege der historischen Obstbaumsorten in Altmühlfranken widmen. 2017 sollen wieder 350 Bäume an Privatleute und Gemeinden zum Selbstkostenpreis ausgegeben werden, um den Bestand zu stärken.

