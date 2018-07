So sehr die Weißenburger zunächst Wetterglück bei ihrem Altstadtfest hatte, so sehr hinterließ ein kräftiges Gewitter am Sonntagnachmittag dann seine Spuren in der Festbilanz. Bis zu dem heftigen Regenguss waren der Trödelmarkt, der ökumenische Gottesdienst und die zahlreichen Darbietungen auf den verschiedenen Bühnen gut besucht, danach mochte sich die Altstadt nicht mehr so richtig füllen. Trotzdem war das Altstadtfest auch in diesem Jahr rundum erfolgreich, gelungen und vor allem äußerst friedlich. © Robert Renner