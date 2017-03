Gibt Weißenburg zuviel Geld für Kultur aus?

WEISSENBURG - Im kulturellen Bereich muss in Weißenburg „auch in Zukunft mit Vernunft und Augenmaß“ agiert werden. Dafür hat sich CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Drotziger ausgesprochen. Der parteilose Stadtrat Alexander Kohler geht sogar noch weiter und fordert einige Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen.

Macht jährlich über 200 000 Euro Defizit: Das Bergwaldtheater in Weißenburg. © Robert Renner



„Dass Kultur nicht zum Selbstkos­tenpreis zu haben ist, ist uns allen klar“, sagte Drotziger in seiner Rede zum Haushalt 2017. Die Stadt leiste sich hier Ausgaben in Höhe von zwei Millionen Euro. „Das ist viel Geld“, befand der Christsoziale. Und die Stadt stecke „hier in einer Zwick­mühle“. Einerseits stünde es Weißenburg „nicht gut zu Gesicht“, keine oder nur schlechte kulturelle Veranstaltungen zu haben. Andererseits dürfe aber auch nicht „zu viel Geld für wenig gefragte Veranstaltungen“ ausgegeben werden.

Es gelte auf jeden Fall, „die Kosten im Auge zu behalten“. Die CSU sei

jedoch der Meinung, dass sich der Stadtrat „hier auf dem richtigen Weg“ befinde. Die zwei Millionen Euro an Kulturausgaben leiste sich die Stadt „mit guten Gründen“.

Alexander Kohler hingegen sieht bei der einen oder anderen Summe im Kulturetat Diskussionsbedarf. „Ein Bergwaldtheater mit deutlich über 200 000 Euro Defizit jährlich, eine Stadtbibliothek mit über 360 000 Euro Defizit, ein musealer Bereich mit Römermuseum, Römischen Thermen, Römerfest im Kastell, Limes-Informationszentrum, Museumsverwaltung, Reichsstadtmuseum und Lagermagazinen, all dies mit über 800 000 Euro Defizit“, zählte der Parteilose auf und fügte hinzu: „ Nicht zu vergessen auch noch unsere Wülzburg, Kultur und Historie werden hierbei zu einer sehr schweren Last.“

Kohler fragt sich, ob denn jede Vorstellung des Bergwaldtheaters im Durchschnitt mit fast 20 000 Euro bezuschusst werden und ob eine Stadt wie Weißenburg „tatsächlich ein hohes Eventmanagement betreiben“ muss. Und er überlegt, ob „tatsächlich alle den Kulturhaushalt belastenden Bereiche „angeboten werden müssen“. Kohler stellte in den Raum: „Kann eine Bibliothek nicht wieder an den Landkreis gegeben werden, um eine übergreifende Bibliothek zusammen mit Hochschule, Industrie, Kirchen und anderen Trägern den Bürgern zu bieten?“

"Die Kanone muss für alle Besucher der Festung zugänglich sein", fordert Wolfgang Hauber von den Freien Wählern. © Robert Renner



Darf Kultur keinen Gewinn machen?

Der parteilose Stadtrat warf ferner die Frage auf, ob kulturelle Aufgaben nicht gebündelt und in den kommerziellen, privatunternehmerischen Bereich überführt werden könnten. Kohler: „Sicher – Kultur kostet, aber wo steht geschrieben, dass Kultur keinen Gewinn machen darf?“

Erfreut zeigte sich hingegen Maximilan Hetzner über all das, was sich im vergangenen Jahr auf dem kulturellen Sektor getan hat. Allem voran stünde das Römermuseum. Der Grüne: „Zwar ist es leider teurer geworden als geplant, aber es stärkt wesentlich unser Alleinstellungsmerkmal als Römerstadt.“ Auch das erste Römerfest sei „recht erfolgreich“ gewesen. „Eine Weiterführung mit entsprechenden Verbesserungen, die schon geplant sind, unterstützen wir, ebenso befürworten wir den Ansatz, durch mehr Eigenorganisation und entsprechende Anschaffungen die Kosten zu optimieren“, sagte Hetzner.

Und er sieht auch das Bergwald­theater nicht kritisch. Es befindet sich nach seiner Lesart „im Höhenflug“. Das Programm komme gut an, die von den Grünen initiierte Verfüllung des Orchestergrabens habe sich bewährt, und das weiterentwickelte Heimspiel-Festival reiße „mit jetzt schon 2 000 Karten im Vorverkauf alle Rekorde“.

Lobende Worte fand Hetzner außerdem für das Stadtschreiber-Projekt und den Musikbahnhof. Das Aus für das Krimifestival bedauert er. Auch wenn die bestehende Form beim Verhältnis Kosten zu Ertrag so nicht haltbar gewesen sei, hätten die Grünen einer „Wiederauflage in abgespeckter und neu organisierter Form“ zugestimmt. Über die habe ja eigentlich auch schon Einvernehmen bestand, merkte er an.

SPD-Fraktionsvorsitzender Andre Bengel und Wolfgang Hauber von den Freien Wählern (FW) widmeten sich in ihren Haushaltsreden nicht explizit dem Thema Kultur. Hauber nahm aber die Kanone auf der Wülzburg ins Visier. Dass die Stadt für das Denkmal von nationaler Bedeutung Geld in die Hand nehme, sei gut. Er selbst habe sich jahrelang für „eine Kanone für die Artilleriefestung als touristische Attraktion“ eingesetzt. Jetzt aber werde die Halbkartaune in einem Gewölbe versteckt, das nur über Führungen zu erreichen sei. Hauber: „Das ist der falsche Platz. Die Kanone muss für alle Besucher der Festung zugänglich sein und ihre Bedeutung erläutert werden.“

