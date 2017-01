Gleich ein Knüller zum Jahresauftakt

VfL Treuchtlingen erwartet am Donnerstag, 5. Januar, um 20.00 Uhr den Tabellenführer aus Coburg zum Topspiel - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Es ist angerichtet: Gleich zum Jahresauftakt gibt es in der 1. Basketball-Regionalliga Südost ein echtes Topspiel. Der VfL Treuchtlingen empfängt als Tabellendritter den Spitzenreiter BBC Coburg. Beginn der Nachholpartie ist am Donnerstag, 5. Januar, um 20.00 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule, wo die gastgebenden VfL-Baskets auf ein volles Haus hoffen und einmal mehr auf ihre Fans setzen.

Einschwören für das Spitzenspiel: Die VfL-Baskets um Trainer Stephan Harlander setzen heute gegen Coburg nicht zuletzt auf ihren Teamgeist. © Uwe Mühling



Mehr Spitzenspiel geht kaum. Coburg reist mit 22 Punkten (eine Niederlage) als Tabellenführer an, Treuchtlingen steht mit 20 Zählern (zwei Niederlagen) knapp dahinter. Dazwischen rangiert Bad Aibling mit einem Spiel mehr und 22 Punkten. Coburg ist auswärts ungeschlagen, Treuchtlingen hat zu Hause noch kein Match verloren. Da es sich um das letzte noch offene Spiel der ersten Halbserie handelt, wird zugleich die Vorrundenmeisterschaft in der 1. Re­gio entschieden. Der Sieger darf sich wahlweise Winter-, Weihnachts- oder Halbzeitmeister nennen.

„Schwer zu gewinnen“

Dass es sich tabellarisch um ein Spitzenspiel handelt, ist natürlich auch VfL-Trainer Stephan Harlander bewusst. Dennoch sieht er den Fokus etwas anders. Für ihn geht es vor al­lem darum, dass seine Jungs nach der Weihnachtspause gut ins neue Jahr reinkommen und dass jeder Spieler versucht, seine Topleistung zu bringen. Zudem markiere die Partie gegen Coburg eine weitere wichtige Etappe bei der Entwicklung der jungen Treuchtlinger Mannschaft.

Mit Blick auf die Kader der beiden Teams erwartet Harlander ein Spiel, „das für uns schwer zu gewinnen sein wird“. Der ambitionierte Aufsteiger aus Oberfranken hat sich eine Topmannschaft zusammengestellt und sein Team für die 1. Regio unter an­derem mit dem Kalifornier Jordan Burris (im Schnitt 22,5 Punkte pro spiel) sowie dem Litauer Eividas Molosciakas (9,7) verstärkt. Weitere Topwerfer des Tabellenführers sind Fabian Franke (20,7) und Steffen Walde (15,3). Zudem ist Coburg in der Breite stark aufgestellt.

Die Treuchtlinger dagegen haben lauter echte VfL-Spieler in ihren Reihen, brauchen sich beim Blick auf das Scouting aber keinesfalls zu verste­cken. Im Gegenteil: Mit Stefan Schmoll (zweitbester Werfer der Liga mit 24 Zählern pro Spiel), Tim Eisenberger (20,4), Florian Beierlein (16,4) und Simon Geiselsöder (13,3) haben die Altmühltaler vier Spieler in ihren Reihen, die einen zweistelligen Schnitt aufweisen. Schmoll steht auf Rang zwei bei den Topscorern sowie bei den Reboundern (10,3). Eisenberger ist bester Vorbereiter (8,1 Assists pro Partie) und führt die Freiwurf-Statistik mit 6,8 Punkten pro Spiel an.

Ob all diese Trümpfe auch gegen den BBC Coburg stechen, wird sich heute Abend zeigen. Für Trainer Harlander kommt es vor allem darauf an, dass seine Jungs „frei von der Seele mit der allerhöchsten Intensität und Konzentration ihre Aufgaben erledigen. Wenn uns das gelingt, können wir gewinnen.“ Ein Sieg ist die eine Option, mit welcher der Coach allzu gerne vom Feld gehen würde. Die andere sieht so aus, dass die Treuchtlinger im Falle einer Niederlage den Gegner zumindest zu einer absoluten Top­leistung gezwungen haben.

Die Gäste bangen offenbar um mehrere angeschlagene Leistungsträger und singen gleichzeitig in ihrem Vorbericht ein Loblied auf den VfL. Ob das alles nur Taktik ist, wird man sehen. Stephan Harlander geht jedenfalls davon aus, dass die Coburger in starker Besetzung anreisen werden, um ihren ersten Platz zu untermauern. Die Treuchtlinger werden dagegenhalten, wollen ebenfalls gewinnen und alles einsetzen. Der Coach hofft vor allem, dass seine Truppe ihr „schlaues Passspiel“ gegen physisch gute Coburger durchbringt und zumindest in der Abwehr den Rebound kontrollieren kann.

Jonathan Schwarz fällt aus Erschwerend kommt für den VfL dazu, dass Jonathan Schwarz aufgrund eines Bänderrisses heute und in nächster Zeit ausfallen wird. Bei Polizist Claudio Huhn war gestern noch nicht klar, ob er freibekommt. Zudem sind Nico Jahnel und Aleko Mavropoulos angeschlagen, und für Jonas Rauch könn-te ein Comeback nach langer Verletzungspause noch zu früh kommen. So kann es leicht sein, dass Trainer Harlander noch den einen oder anderen Akteur nachnominieren muss. Zunächst plant er aber mit folgendem Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Florian Beierlein, Simon Geisels-öder, Claudio Huhn, Arne Stecher, Kevin Vogt, Nico Jahnel, Tobias Heinz, Aleko Mavropoulos und Jonas Rauch.

Nach dem Heimspiel gegen Coburg geht es für die VfL-Baskets am Sams­tag, 7. Januar, nahtlos weiter, denn um 17.30 Uhr bereits steht der Rück­rundenauftakt beim Schlusslicht BBC Bayreuth II auf dem Plan. Die Treuchtlinger werden wie gewohnt mit dem Bus anreisen. Abfahrt ist um 14.00 Uhr am Engeler-Gelände.

Uwe Mühling