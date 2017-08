Gleich mal eine englische Woche

Derbyzeit in der Bezirksliga: TSV 1860 Weißenburg in Roth, SV Wettelsheim in Dittenheim - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Das geht gleich munter los in der Fußball-Bezirksliga Süd, denn in der 18er-Liga läuft zu Saisonbeginn bereits die erste englische Woche mit einem kompletten Spieltag am Mittwoch um 18.30 Uhr. Die zwei heimischen Teams müssen dabei jeweils auswärts ran, haben aber keine weiten Fahrten, sondern zwei schöne Derbys vor sich: Der TSV 1860 Weißenburg gastiert bei der TSG 08 Roth, der SV Wettelsheim fährt zum Landkreisduell nach Dittenheim.

Turbulenter Auftakt: Wettelsheim (links Danny Schupp) führte bis zum Spielabbruch mit 2:1 gegen Roßtal (rechts Keeper Giovanni Stabile). © Uwe Mühling



Turbulenter Auftakt: Wettelsheim (links Danny Schupp) führte bis zum Spielabbruch mit 2:1 gegen Roßtal (rechts Keeper Giovanni Stabile). Foto: Uwe Mühling



Der TSV 1860 Weißenburg geht als Spitzenreiter in den zweiten Spieltag, denn die Truppe von Trainer Markus Vierke hat mit einem 5:0-Heimsieg gegen den SV Pölling eine echte Duftmarke gesetzt. „Das ist super gelaufen für uns, es war ein sehr guter Einstand“, freut sich Vierke. Ihm, der Mannschaft und dem gesamten Umfeld war nach dem klaren Erfolg auch eine gewisse Erleichterung anzumerken, denn trotz intensiver Vorbereitung weiß man zum Start nie so ganz genau, wo man steht.

Das Selbstvertrauen vom ersten Spiel möchten die Weißenburger mit nach Roth nehmen. Sie wollen das 5:0 aber auch nicht überbewerten und auf dem Boden bleiben. Dafür sorgt nach Vierkes Worten allein schon der Gegner: „Roth hat eine sehr gute Mannschaft und ist aus meiner Sicht deutlich besser als letzte Saison“, unterstreicht der TSV-1860-Coach und warnt: „Wir sollten auf jeden Fall Respekt haben.“ Gerade mit Andreas Sejans vom ASV Vach sowie Hugo Lopes habe die TSG zwei „Top-Jungs“ hinzubekommen und auch sonst habe das aktuelle Rother Team nicht mehr so viel mit dem Vorjahr zu tun. Neu ist auch Trainer Taner Koc (seit April 2017).

Nicht blenden lassen wollen sich Vierke und Co. auch von der Rother 1:4-Pleite beim Auftakt in Ornbau. Dort hatten die Gäste geführt, waren dann jedoch durch drei Standards ins Hintertreffen geraten und verloren auch noch ihren Kapitän Michael Bergmann durch eine Rote Karte. Er wird im Spiel gegen Weißenburg folglich gesperrt sein. Allerdings muss auch der TSV 1860 ein paar Spieler ersetzen: Marco Schwenke und Daniel Blob wegen Urlaub sowie Sebastian Walter, der soeben Vater geworden ist. Dafür soll der eine oder andere Spieler aus der U23 ins Aufgebot nachrücken.

Der vorläufige TSV 1860-Kader: Rogner, Lehner, Leibhard, Weglöhner, Lotter, Eco, Ochsenkiel, Swierkot, Hofer, Wnendt, Weichselbaum, Böhm, Strobel, Uhl.

Die Blicke richten sich Abend nicht nur nach Roth, sondern auch nach Dittenheim, wo der FV nach Jahren wieder einmal den SV Wettelsheim zum Punktspielderby erwartet. Die Stimmungslagen nach dem Auftakt waren unterschiedlich. Der FVD jubelte über einen 3:0-Erfolg beim SV Marienstein, der SVW haderte mit dem Ende des Aufsteigerduells gegen Roßtal. Wie berichtet, wurde die Partie kurz vor Schluss wegen eines Unwetters abgebrochen. Sehr zum Un­mut einiger Wettelsheimer, zum Beispiel von Trainer Tobias Grimm. Im­merhin hatte der Meister der Kreisliga Neumarkt/Jura Süd den ersten Sieg bei einer 2:1-Führung vor Augen und muss wohl mit einer Neuansetzung durch das Sportgericht rechnen.

„Am Sonntag war ich grantig“, sagt Grimm rückblickend, „aber wir können es nicht ändern, jetzt geht es eben weiter.“ Zufrieden war der SV-Trainer grundsätzlich mit der Leistung seiner Schützlinge, die „mit viel Willen, Mo­ral und Einsatz“ (Grimm) einen Rück­stand gedreht hatten. Nicht gefallen hat dem Coach dagegen die mangelhafte Chancenverwertung in der Anfangsphase. Und der zwischenzeitliche Leistungsabfall, als Roßtal das Geschehen an sich riss und in Führung gegangen war, missfiel Grimm ebenso.

Mit einem nahezu uneingeschränkt positiven Fazit konnte dagegen Dittenheims Trainer auf den Start in die neue Spielzeit zurückblicken. „Für das erste Spiel war das schon richtig gut“, lobt Martin Huber, der allerdings auch einräumte, dass der 3:0-Sieg in Marienstein etwas zu hoch ausgefallen war. Allerdings, im Eichstätter Vorort müsse man auch erst einmal mit 3:0 gewinnen. „Einige Ausfälle haben wir momentan ja auch noch, aber das geht jedem so“, sagt Huber.

Der neue Anweiser an der FV-Seitenlinie freut sich ganz besonders auf das Duell gegen Wettelsheim, das er schlicht und ergreifend „meine Heimat“ nennt. Zwar wohnt der 43-Jährige in Treuchtlingen, stammt aber aus Wettelsheim. Er selbst hat schon den SV trainiert, sein Sohn spielt dort in der Jugend und zu vielen im Verein hat er noch immer noch einen guten Kontakt. Was im Umkehrschluss aber auch heißt, „dass die gegen den Huber schon gewinnen wollen“.

Wie Huber so freut sich auch Tobias Grimm auf das Nachbarschaftsduell. „Das Spiel gab es in der Liga schon ewig nicht mehr, das wird ein tolles Derby. Es liegen ja nur B’heim und Meinheim zwischen den beiden Or­ten“, sagt Tobias Grimm, der auf eine große Kulisse hofft. Genauso wie Martin Huber: „Es kommen sicher viele Wettelsheimer mit, bei denen ist es ja momentan wurscht, ob sie nach Treuchtlingen zu den Heimspielen oder nach Dittenheim zu einem Auswärtsspiel fahren.“

Das Wettelsheimer Aufgebot: Obel, Kluy, Bosch, Döbler, Müller, Enser, Riehl, Michael Berthold, Rasch, Halbmeyer, Schupp, Tobias Fuchs, Baumann, Hüttinger, Krois, Renner.

um/mho