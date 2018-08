Grafikwerkstatt für Kleine

Willi Halbritter und die Kunst des Druckens - vor 55 Minuten

LANGLAU - Der Ellinger Grafiker Willi Halbritter ist ein Zauberer an der Druckmaschine. In seiner idyllischen Villa Hügel – mit der Pippi-Langstrumpfartigen Adresse Am Bahngleis 3 – hat er eine umfassende Sammlung historischer Typen angelegt, Schriften und Zeichen, die man früher mit Farbe benetzen und dann auf Papier drücken musste, wenn man etwas massenhaft drucken wollte. Das war vor der Zeit von Mausklick und Digitaldruck.

Willi Halbritter und die Kunst des Druckens



Willi Halbritter und die Kunst des Druckens



Manchmal nimmt Willi Halbritter einen Teil seiner Grafikwerkstatt auch mit auf die Reise und bietet einen Grafikkurs für Kinder an. So wie in diesen Sommerferien in Langlau. Dabei entstehen echte Kunstwerke mit sympathischen Retro-Charme. Halbritter lässt in seiner spielerischen Art den Kindern freien Lauf in ihrer Fantasie und ganz nebenbei bringt er ihnen ein paar Grundlagen bei, wie man macht, das etwas gut aussieht.

Freitag, 3. August, 14 bis 18 Uhr, Touristinfo, Langlau

Jan Stephan Carpe diem