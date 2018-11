Grenzenlose Faszination Indien

WEISSENBURG - Indien – schon der Name vermag es, schillernde Bilder in den Kopf zu zaubern. Gewürze, Elefanten, Tiger, Regenwald, Hindus, bunte Zeremonien, prächtige Tempel … Der österreichische Reisejournalist Pascal Violo hat das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde (1,3 Milliarden Menschen) über Monate hinweg besucht. Er präsentiert in Weißenburg eine eindringliche Fotoreportage, die nicht nur kalenderbildhaft die fast unwirklich schönen Landschaften Indiens auf die große Leinwand bringt.

Nein, Violo geht es auch um die Menschen, die in diesem Land leben. In intensiven Porträts zeigt er Slumbewohner, Bauern, Brahmanen, Wilderer und Vertreter des modernen Indiens. Ihnen blickt man tief in die Augen und bekommt einen Eindruck davon, wie unterschiedlich die Welt ist, wie voller Alternativen der eigene Blick auf die Dinge.

Vom legendären Rajasthan über die ewige Stadt Varanasi bis in die unwirklich schönen Backwaters in Kerala spannt sich der Bogen dieser Reise. Sie führt den Reisejournalisten auch durch die Wüsten und Urwälder, in Nationalparks und Teeplantagen, in Millionenstädte und abgelegene Dörfer.

Den Süden des Subkontinents bereist der Reisefotograf mit seiner Familie. Da seine Frau Karin fast fließend Tamil, eine der Hauptsprachen Südindiens, beherrscht, öffneten sich der reisenden Familie viele Türen und es entstanden tiefgehende Reportagen. Wochenlang lebte die Familie in den abgeschiedenen Dörfern der Kurumba, Paniya und Kattunayakan Völker. Die sind die eigentlichen Ureinwohner Südindiens, und diese sensiblen Begegnungen bilden einen weiteren Höhepunkt dieser vielfältigen und persönlichen Reise nach Indien.

Donnerstag, 29. November, 19.30 Uhr, Wildbadsaal, Weißenburg

