Große Projekte und weniger Schulden

Altmühlfränkischer Landrat zieht Bilanz - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - „So viel wie in dieser Periode werden wir in der nächs­ten wohl nicht hinbekommen“, sagt Gerhard Wägemann (CSU), der sich am 24. September erneut zum Landrat von Weißenburg-Gunzenhausen wählen lassen will. Und in der Tat hat er einiges vorzuweisen, wie man feststellt, wenn man ihn die Erfolge seiner Amtszeit auflisten lässt. Die anstehende Periode sei eher eine des Abarbeitens und der Etablierung. Wobei etwa mit der Sanierung des Weißenburger Klinikums wieder ein Großprojekt anstehe.

Gerhard Wägemanns Höhepunkt in den ersten sechs Jahren als Landrat war die Eröffnung des Kunststoffcampus: Die Einrichtung machte Weißenburg nicht nur zum ­Forschungs-, sondern auch zum Hochschulstandort. © Robert Renner



Gerhard Wägemanns Höhepunkt in den ersten sechs Jahren als Landrat war die Eröffnung des Kunststoffcampus: Die Einrichtung machte Weißenburg nicht nur zum ­Forschungs-, sondern auch zum Hochschulstandort. Foto: Robert Renner



Landesamt für Schule in Gunzenhausen, Landesstelle für nichtstaat­liche Museen samt Limeskoordinator in Weißenburg, Kunststoffcampus in Weißenburg, die Einrichtung einer neuen Bezirksklinik in Treuchtlingen, die Sanierung der Gunzenhausener Kreisklinik für 80 Millionen Euro, der Neubau der Senefelder-Schule in Treuchtlingen, B-2-Ausbau, Sanierung von Kreisstraßen, Gesundheitsregion, Bildungsregion, Ehrenamtskarte, schwimmende Ferienhäuser auf dem Brombachsee . . . Wägemann hat viel aufzuzählen, wenn er die wichtigen Ereignisse der vergangenen sechs Jahre Landkreispolitik zusammenfasst.

Fast genüsslich verweist er in diesem Zusammenhang darauf, dass trotz all dieser Investitionen und Projekte der Kreishaushalt glänzend aussieht. Zu Beginn seiner Amtszeit lagen die Schulden bei 13 Millionen Euro und die Kreisumlage, die bestimmt, wie viel Geld die Gemeinden an den Landkreis abführen müssen, bei 53,5 Prozent. Aktuell hat Weißenburg-Gunzenhausen noch sechs Millionen Euro Verbindlichkeiten und die Kreisumlage beträgt gerade noch 48,9 Prozent.

Steuereinnahmen sprudeln

Das ist nicht allein Wägemanns Verdienst, wie er selbst einräumt. „Ich hatte Glück mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.“ Die Steuereinnahmen fließen parallel zum Wirtschaftsboom seit einigen Jahren üppig, das beschert Spielraum für Projekte, Schuldenabbau und Wohltaten glei­chermaßen. Aus seiner Sicht muss es in den nächsten Jahren auch darum gehen, das Begonnene abzuarbeiten.

Die Senefelder-Schule muss fertiggebaut werden, die Einrichtung der Bezirkskliniken wird begleitet und der Kunststoffcampus muss in die Wirtschaftlichkeit geführt werden. Hinzu kommt die millionenschwere Sanierung des Weißenburger Krankenhauses. „Die wird finanziell erheblich schwieriger als die in Gunzenhausen“, weiß Wägemann. Dort wurden dank üppiger Fördermittel 80 Millionen Euro investiert, ohne dass das Klinikum einen Euro Schulden aufnehmen oder der Landkreis einen Defizitausgleich leisten hätte müssen. „In Weißenburg wird das nicht noch mal so funktionieren“, glaubt der Landrat.

Die Sanierung sei aber der nächste Schritt, um die lokale Krankenhauslandschaft zukunftssicher zu machen. Während andernorts viele kommunale Kliniken stöhnen oder horrende Defizite einfahren, geht der Betrieb des Klinikums Altmühlfranken weitgehend störungsfrei über die Bühne. Die Neuaufstellung der lokalen Krankenhauslandschaft soll ihren Teil dazu beitragen, dass das auf Dauer so bleibt. Treuchtlingen hat die Geriatrie nach Gunzenhausen abgegeben und bekommt dafür eine psychiatrische Fachklinik, die idealerweise 2020 in Betrieb gehen soll.

„Mein persönliches Highlight in dieser Periode war aber der Kunststoffcampus“, sagt Wägemann. „Weil ich das als Abgeordneter noch anleiern durfte und dann als Landrat bauen und in Betrieb nehmen.“ Seit 2015 ist auch Weißenburg Sitz einer Hochschule und eines Forschungszentrums. 2020 steht für den Campus der nächste Schritt an, dann muss er ohne staat­liche Zuschüsse auskommen und sich selbst finanzieren.

Eine Dauerbaustelle im wahrsten Sinne des Wortes ist die Raumausstattung des Landratsamtes selbst. Trotz zahlreicher Anbauten und Erweiterungen in den vergangenen Jahren sei man schon wieder am absoluten Limit, so Wägemann. Das liege vor allem an den ständig wachsenden Aufgabenbereichen der Verwaltung, die meist auf höheren Ebenen beschlossen werden und dann auf Landkreisebene ausgebadet werden müssen.

Gutes Miteinander

Auf politischer Ebene will der Landrat an dem guten Miteinander

in der Kreisgremien festhalten. „Ich habe das von Anfang an so gemacht, dass ich nicht die klare Parteischiene gefahren bin, sondern versucht habe, alle ins Boot zu holen.“ Das hat zum einen funktioniert, Streitthemen gab es im Kreistag nur wenige, zum anderen war Wägemann als Landrat auch darauf angewiesen, die anderen zu überzeugen. Denn eine absolute Mehrheit im Kreistag hat die CSU bereits seit 2011 nicht mehr.

Jan Stephan