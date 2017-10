Große Vorfreude auf das Bezirksliga-Derby

Sonntag, 1. Oktober, 15.00 Uhr: Aufsteiger SV Wettelsheim empfängt den Tabellenführer TSV 1860 Weißenburg - 30.09.2017 07:00 Uhr

TREUCHTLINGEN - Da sind sich alle einig: SV Wettelsheim gegen TSV 1860 Weißenburg das ist ein ganz besonderes Fußballspiel. Erstmals begegnen sich die ersten Mannschaften beider Vereine in einem Punktspiel sportlich auf Augenhöhe – sprich in der selben Spielklasse, nämlich der Bezirksliga Süd.

Ein Bild vom Juli 2012: Damals trafen die ersten Mannschaften des SV Wettelsheim und des TSV 1860 letztmals in einem Pflichtspiel, nämlich im Totopokal, aufeinander. Die Gäste aus Weißenburg gewannen damals mit 4:1. Torjäger Andre Hofer (rechts) ist nach wie vor für den aktuellen Bezirksliga-Tabellenführer am Ball. © Uwe Mühling



Auf beiden Seiten ist auch deshalb die große Vorfreude auf das Match zu spüren, das zugleich auf das Wettelsheimer Kirchweih-Wochen-ende fällt. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr allerdings auf der Bezirkssportanlage in Treuchtlingen.

Gastgeber ist der SV Wettelsheim, der aufgrund der Sanierung seines A-Platzes seine Heimspiele bekanntlich in der ersten Saisonhälfte in Treuchtlingen austrägt. Zwei Siege und drei Niederlagen stehen dort bislang für den SVW zu Buche – eine Bilanz, die man im Nachbarschaftsduell gerne ausgleichen würde, auch wenn das eine ziemlich knifflige Aufgabe werden dürfte ...

... Favorit sind nämlich die Weißenburger. Sie reisen mit 23 Punkten und als aktueller Spitzenreiter an (punktgleich mit Aufkirchen). „Wir nehmen die Favoritenrolle an, werden dies aber mit totalem Respekt machen“, betont Trainer Markus Vierke. Er verweist zum einen auf das bislang so gute Abschneiden des Aufsteigers Wettelsheim mit 16 Punkten, Rang neun und einer ausgeglichenen Bilanz. Zum anderen habe man beim TSV 1860 die Lehre aus den beiden Niederlagen Anfang September gezogen: „Man darf in dieser Liga keinen Gegner locker nehmen“, unterstreicht Vierke.

Auch für seinen Wettelsheimer Kollegen Tobias Grimm ist die Favoritenfrage klar: „Weißenburg ist eine etablierte und gestandene Bezirksliga-Mannschaft. Sie kommen als Tabellenführer, haben den besten Sturm und die beste Abwehr“, stellt der SVW-Coach heraus. Dennoch wollen er und seine Truppe alles daransetzen, um für eine Überraschung zu sorgen. Durch die jüngste Mini-Serie mit zwei Siegen und einem Unentschieden hat Wettelsheim entsprechendes Selbstvertrauen getankt, freut sich nun auf das Nachbarschaftsduell und hofft auf viele Zuschauer.

Das Derby markiert einen reizvollen Start in eine weitere englische Woche der Bezirksliga Süd. Dabei müssen Wettelsheim (in Holzheim) und Weißenburg (in Mosbach) bereits am Dienstag, 3. Oktober, schon wieder auswärts ran. Es liegt also nur eine eintägige Pause dazwischen. Dennoch wollten die Wettelsheimer auch (oder gerade) an der Kirchweih am regulären Sonntagstermin für die Heimspiele festhalten und nicht auf Samstag ausweichen, wodurch man vielleicht mehr Besucher hätte anlocken können.

Aber egal, ob Samstag oder Sonntag: Weißenburgs Trainer Vierke geht davon aus, dass Wettelsheim alles aufbieten und als Aufsteiger mit der entsprechenden Euphorie besonders im Derby noch ein paar Prozent mehr herauskitzeln wird. Dennoch will der TSV 1860 gewinnen und sich, so Vierke, weiterhin vorne etablieren. Der SVW hingegen möchte sein sehr beachtliches erstes Saisondrittel bestätigen und seine Mittelfeldposition untermauern.

Wettelsheim I und Weißenburg I standen sich letztmals vor fünf Jahren in einem Pflichtspiel gegenüber, und zwar in der dritten Runde des Totopokals auf Kreisebene. Der TSV 1860 gewann damals, Ende Juli 2012, mit 4:1 und kam eine Runde weiter. Ansonsten standen sich zuletzt nur die Reserven gegenüber, und zwar in der B-Klasse West 1. In der Saison 2013/14 gewann der SVW das Hinspiel mit 3:2, der TSV siegte im Rückspiel mit 5:1.

Einige Akteure vom Pokalduell 2012 sind auf beiden Seiten auch am Sonntag noch im Kader. Generell kennt man sich natürlich gegenseitig, was auch daran liegt, dass etliche SVWler eine Weißenburger Vergangenheit haben. Aktuell ist bei Wettelsheim der Einsatz von Torjäger Danny Schupp (Zerrung) mehr als fraglich. „Ich gehe zu 95 Prozent davon aus, dass er nicht spielen kann“, sagt sein Trainer Tobias Grimm. Auf der Gegenseite steht bei Weißenburg ein Fragezeichen hinter dem erkrankten Maik Wnendt. Fehlen wird unter anderem Sebastian Walter. Dafür ist Michael Böhm wieder im Aufgebot.

Kader SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Matthias Müller, Döbler, Tobias Krois, Bosch, Michael Berthold, Rasch, Hüttinger, Enser, Halbmeyer, Timo Rößler, Renner, Tobias Fuchs, Felix Neubauer, Kluy.

Kader TSV 1860: Uhl, Lehner, Weglöhner, Leibhard, Schwenke, Blob, Ochsenkiel, Weichselbaum, Swierkot, Hofer, Eco, Böhm, Strobel, Reile, Wnendt (?).

UWE MÜHLING