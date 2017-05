Großes Fest für junge Christen in Weißenburg

WEISSENBURG - „Ich bin doch keine Maschine“ – der Hit von Tim Bendzko stand gestern im Mittelpunkt der Predigt zum Konfirmationsgottesdienst in der Weißenburger Andreaskirche. Doch nicht nur dort, sondern auch andernorts im Weißenburger Land wurden Konfirmationen und Kommunion in den christlichen Gemeinden gefeiert.

Feierlicher Gottesdienst: 46 Jugendliche erlebten gestern in der Weißenburger Andreaskirche ihre Konfirmation. Das Gotteshaus war zu der Feier bestens besucht. Pfarrerin Ursula Starck und ihr Amtsbruder Gerd Schamberger segneten die Mädchen und Jungen. © Robert Renner



Eine der Weißenburger Konfirmandinnen erinnerte sich, wie es ihr in der Konfirmandenzeit immer mittwochs erging: Lernen für Schulaufgaben, Hausaufgaben erledigen, zum Tanztraining gehen und auch noch den Konfiunterricht besuchen – manchmal schien alles zu viel zu werden. Eine Situation wie bei Bendzko, der eben keine Maschine sein will, sondern „leben, bis zum letztem Atemzug“.

Und so stimmte die Konfiband das Lied an und Pfarrerin Ursula Starck nahm dessen Thematik in ihrer Predigt zum Christuswort „Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben“ auf. Auch Erwachsene würden es oft so empfinden, dass sie funktionieren müssten wie eine Maschine. „Ob im Beruf mit seinen Vorgaben, der Rangordnung, den sich ständig wiederholenden Abläufen oder im privaten Bereich, der immer mehr Verpflichtungen und bürokratischen Abläufen unterworfen ist“, machte die Geistliche deutlich.

Da komme die Sorge für die Kinder und das Kümmern um die ältere Generation oftmals zu kurz. Dabei wollten Jugendliche doch erst herausfinden, wer sie seien. Um das eigene Leben zu finden, brauche es aber Mut. „Den Mut, nicht nur das zu machen, was alle machen, sondern den Blick zu öffnen auf was anderes, als das tägliche Hamsterrad“, sagte Starck und fügte an: „Jesus bietet Leben an, das nicht nur aus dem, du sollst und du musst heute noch erledigen‘ besteht.“ Er biete „Leben an, in dem man Freiheit erlebt, die Freiheit selbst zu denken, zu handeln für den anderen, Freiheit herauszufinden, was wichtig ist im Leben, für mich wichtig ist.“

Doch es falle oft schwer, im Jetzt zu leben. Oft verpasse man die Gegenwart, weil man gar nicht bei dem sei, was man gerade mache. „Vielleicht sollten wir Dinge nicht so oft für wichtig halten, die ganz unwichtig sind. Wir sollten uns weniger unter Druck setzen und hetzen lassen. Wir sind viel weniger den Umständen ausgeliefert, als wir oft denken“, gab Starck zu bedenken. Denn jeder habe „die Freiheit und die Verantwortung von Gott bekommen, sein Leben zu gestalten“.

Den Konfirmanden gab die Pfarrerin mit auf den Weg: „Wir haben dieses eine kostbare Leben als Geschenk von Gott. Und wir sollen es leben, nicht leben lassen.“ Es sei wichtig innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, einfach Mensch zu sein und ein Gefühl für die Zeit zu bekommen, die Gott den Menschen schenke.

Die Konfirmanden lud sie ein, sich „in der Kirchengemeinde zuhause zu fühlen und mitzumachen“. Hernach wurden die 46 Jugendlichen von ihr und Pfarrer Gerd Schamberger gesegnet. Dies gebe mehr als die Sicherheit, von der so viel geredet werde, erklärte Starck. „Ich kann mich noch so sehr sichern, behüten kann ich mich nicht.“

Die Glückwünsche der Kirchengemeinde zur Konfirmation überbrachte stellvertretende Vertrauensfrau Susanne Burkhardt. Sie machte den Jugendlichen deutlich, dass sie mit der Konfirmation selbst „bewusst ja gesagt zu Gott“ haben.

