Größter Brauchtumsumzug der Region

Hummelremmidemmi mit Teilnehmerrekord - vor 43 Minuten

WEISSENBURG - Mit über 40 teilnehmenden Gruppen findet am Sonntag, 12. Februar, bereits das 18. Hummelremmidemmi in Pleinfeld statt. „Ein neuer Teilnehmerrekord“, vermelden die Organisatoren von den Pleinfelder Hummel. Mit rund 800 Teilnehmern, die meisten mit Masken, dürfte das einer der größten Brauchtumsumzüge in der Region sein.

Farbenfroh: Das Hummelremmidemmi in Pleinfeld erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Wieder mit dabei sind die Donzdorfer Noda-Biaga. Die Guggenmusik war auch schon in den Vorjahren mit von der Partie. © Robert Renner



Farbenfroh: Das Hummelremmidemmi in Pleinfeld erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Wieder mit dabei sind die Donzdorfer Noda-Biaga. Die Guggenmusik war auch schon in den Vorjahren mit von der Partie. Foto: Robert Renner



Von Hexen über Woldschebberer, Goislschnalzer und Fleckli, Flecklasmänner und Fosernigl aller Art, sind viele Gruppen aus nah und fern vertreten. Sie kommen aus Mittelfranken, Oberbayern und aus Baden-Württemberg. Doch sind viele Gruppen heuer das erste Mal in Pleinfeld dabei.

Zudem sind dieses Jahr sieben Guggenmusiken vertreten: die Donzdorfer Noda Biga aus Donzdorf, die Kocherfetza aus Aalen, die Wasserschnalzer Schluddagugga aus Wasseralfingen, die Romdreiber aus Rechberghausen, die Schopflee Gugge aus Schopfloch, die Schollaklopfer aus Tannhausen und die Guggenmusik Nuilermer-Loimasiadr aus Ellwangen.

Beginn ist bereits um 10.00 Uhr mit der beliebten Hummelmesse in der

katholischen Kirche. Begleitet wird der Gottesdienst von der Band „bel canto“. Höhepunkt dürfte wieder die Predigt von Pfarrer Dieter Bock sein. Anschließend ist Frühschoppen und die Möglichkeit zum Mittagessen im katholischen Pfarrheim. Stimmungsmacher ist wie immer DJ Rolly. DJ

Tobias wird wieder in der Scheune am Bürgerhaus für Stimmung sorgen, wo eine weitere Hummelbar eingerichtet wird.

Aufstellung für den Umzug ist ab 13.30 Uhr am Amselweg. „Um 14.00 Uhr schießen die Stirner und Waltinger Böllerschützen im Marktplatzbereich den Umzug an, und an der Rezatbrücke legen sie noch einige Salven nach“, schreiben die Hummel.

Der Umzug beginnt in der Stirner Straße und geht über den Marktplatz bis in die Ellinger Straße. Beim Penny-Markt ist der Wendepunkt zurück Richtung Kirchenstraße. Zwi­schendurch werden die Kindinger Fosanegl kräftig ihre großen Peitschen knallen lassen.

Danach spielen die Guggen am Marktplatz, im Pfarrheim und in der Scheune, außerdem im Gasthof Buckl und im Gasthof „Zum Blauen Bock“.

Um für das leibliche Wohl zu sorgen, gibt es drei Getränkestände am Marktplatz sowie eine Bratwurstbude. Kaffee und Kuchen werden im Pfarr-heim angeboten. Die Hummel gehen wieder mit Sammelbüchsen durch die Zuschauerreihen und bitten um Spenden für die vielen Auslagen.

Wer nach dem Remmidemmi richtig in Faschingslaune ist, kann am Sams­tag, 18. Februar, die Hummelparty im Pfarrheim besuchen. Aufspielen wird die Partyband Schabernack. Näheres auf der Homepage: www.pleinfelder-hummel.de.