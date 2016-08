Gut gefülltes Festzelt zum Kerwa-Endspurt in Weißenburg

5000 Besucher feierten beim Auftritt der "Störzelbacher" - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Immer am vorletzten Wochenende im August beginnt die traditionsreiche Kerwa in Weißenburg. Auf dem Festplatz an der Wiesenstraße ist dann bereits seit dem 14. Jahrhundert regelmäßig augelassene Feststimmung, Bier in rauen Mengen und gemütliches Beisammensein angesagt.

Gut besucht war auch die Preisvergabe nachdem die Gewinner des Kirchweihrätsels feststanden.

Bilderstrecke zum Thema 5000 Feiernde im Festzelt: Kirchweihendspurt in Weißenburg Die Weißenburger und ihre Gäste haben den Kirchweihendspurt so richtig genossen. Besonders beim Auftritt der “Störzelbacher” feierten die 5000 Mann im Festzelt wie die ganze Woche noch nicht.



Beim Steinheben kamen die Teilnehmer mächtig ins Schwitzen. Es galt, einen 210 Kilogramm schweren Stein aus einem Podium zu heben - so oft es ging.

