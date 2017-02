Gute Ideen für die Ellinger Faschingsorden

ELLINGEN - Dr. Peter Weck ist hauptberuflich Zahnarzt in Ellingen und sorgt in der Barockstadt dafür, dass seine Patienten auch morgen noch kraftvoll zubeißen können. Ehrenamtlich ist er seit vielen Jahren bei der KaGe Ellingen engagiert und kreiert für den Faschingsverein seit 1987 die Orden, die mal mehr und mal weniger bissig sind. Zu dem Job gekommen ist er durch Zufall. „Du machst das jetzt“, hieß es damals einfach. Inzwischen hat Weck 31 Orden entworfen, die allesamt kleine Kunstwerke sind.

Kümmert sich seit 1987 ehrenamtlich um Faschingsorden: Dr. Peter Weck, Zahnarzt in Ellingen, entwirft und kreiert seit 30 Jahren die Abzeichen, mit denen alljährlich die Prominenz bei den Bällen geehrt wird. © Steiner



Dabei nimmt der gelernte Zahnarzt für sich überhaupt nicht in Anspruch, ein Künstler zu sein. „Ich hatte nur einmal in der Schule die Note eins in Kunst“, erinnert sich Weck, bei un­serem Besuch in seinem Wohnhaus am Karlshof in Ellingen. Vor ihm auf dem Glastisch ausgebreitet liegen eine ganze Reihe von Faschingsorden, die er in den vergangenen Jahrzehnten entworfen hat. Auf einen ist er besonders stolz. Auf den Orden aus dem Jahr 2002: „Die Einführung des Euro.“

Den hat Peter Weck, der in der Session 1989 zusammen mit seiner Frau Monika das Ellinger Prinzenpaar stellte und damit das höchste kar­nevalistische Amt erklommen hatte, komplett selbst entworfen. Auf der kunstvoll gestalteten Medaille feilt der Till, der auf keinem der Ellinger Or­den fehlen darf, an der D-Mark. Die herabfallenden Späne werden von einem am Rücken liegenden, blauen Euro-Symbol aufgefangen. Ein Orden mit einer Aussage, die man auch heute noch versteht.

Auch der Orden aus dem Jahr 2012, als Peter Wecks Tochter Rebecca mit ihrem heutigen Mann Peter das Prinzenpaar stellte, ist nach Wecks Ansicht gut geglückt: Die beiden goldenen Posaunen sind Symbole für die Musikalität der beiden. Und natürlich dürfen auch auf diesem Orden die „Öllinger Brennessel“ und der Till nicht fehlen.

Doch woher nimmt der gelernte Zahnarzt Jahr für Jahr die Kreativi­tät? Kommen ihm die Einfälle etwa beim Bohren im kariösen Zahn? Weck lacht bei der Frage und sagt lapidar: „Die kommen meist spontan.“ So wie für den diesjährigen Orden, der den beiden Ellinger Pfarrern, Dr. Thomas Stübinger und Roland Knöll, gewidmet ist. Beide sind heuer das erste Mal gemeinsam in die Bütt gestiegen und haben bei den Ellinger Karnevalisten für große Begeisterung gesorgt.

Dargestellt sind die beiden Geist­lichen mit den für sie typischen In­signien: Knöll trägt ein Beffchen und einen schwarzen Talar, Stübinger ein grünes Messgewand und eine beigefarbene Stola. Zudem hat Weck beiden eine Narrenkappe aufgesetzt und die jeweilige Kirchenfahne in gelb-weiß beziehungsweise blau-weiß in die Hand gedrückt. Die Idee, die dahinter steckt: Heuer wird in ganz Deutschland 500 Jahre Reformation gefeiert. In Ellingen ist das ein besonderer Grund zur Freude, wird auf dem Orden verkündet: „Wir bringen die Ökumene voran.“

Aktuelle Bezüge

Es sind aktuelle Ereignisse wie dieses, Jubiläen, wie zum Beispiel 800 Jahre Deutscher Orden im vergangenen Jahr, oder Bezüge zum amtierenden Prinzenpaar. Wie zum Beispiel im Jahr 2011, als der Bäckermeister Alexander Herzog und seine Frau Manuela Prinzenpaar waren und mit einer knusprigen Breze auf dem Ellinger Orden verewigt wurden.

KaGe-Präsident Siggi Stöbich jun. findet, dass sich die Ellinger Orden allesamt sehen lassen können und im Unterschied zu vielen anderen Orden einfach kreativer sind. KaGe-Vorsitzender Alexander Gun pflichtet Stöbich bei: „Peter hat schon viele schöne Orden entworfen. Auch die einfachen, wie die Elferratskappe aus dem Jahr 2003, 40 Jahre wohl behütet, sind einfach, aber kreativ.“ Ein Lob, das Peter Weck bescheiden, aber mit einem Lächeln quittiert, während er die Orden, die bei ihm im ersten Stock an einem rustikalen Holzbalken hängen, liebevoll durch seine Hände gleiten lässt.

Rund 300 Stück werden seit 1963 Jahr für Jahr für die KaGe Ellingen gefertigt und bei allen Bällen an vorher ausgewählte Persönlichkeiten verliehen. Die Geehrten sollen sich wie­derum bei der KaGe erkenntlich zeigen und eine großzügige Spende überweisen – schließlich ist der Karneval alljährlich mit hohen Kosten verbunden. Die haben seit der Gründung der KaGe Ellingen im Jahr 1963 auch bei der Fertigung der Orden deutlich zugenommen. Vor allem wenn es sich um Orden mit einer besonderen Form handelt. Früher wurden die Orden noch bei der Firma Thomas Brehmer in Nürnberg geprägt, die heute in Langenzenn angesiedelt ist und auch heute noch den Orden des Fränkischen Fastnachtverbandes, den Till von Franken, fertigt. Die Ellinger Orden werden dagegen inzwischen von der Weißenburger Traditionsfirma Albrecht Bender hergestellt. Ein Ellinger Orden, made in Weißenburg, wenn man so will.

Was Weck für den Faschingsorden 2018 plant? Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Logisch, dass er im Februar 2017 noch nicht verraten

will, welches Motiv in der nächsten Faschingssession auf den Orden kommt. Dafür verrät er am Ende unseres Besuchs aber noch, wie ihm in der Schule sein einziger Kunst-Einser geglückt ist: „Ich hatte Nasenbluten, und das Blut ist auf das Blatt getropft.“ Kunst entsteht manchmal eben auch zufällig und liegt – auch das ist hinlänglich bekannt – immer im Auge des Betrachters. Wecks damaliger Kunstlehrerin hat das Ergebnis

offenbar sehr gut gefallen . . .



