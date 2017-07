Gutmann investiert in Weißenburg

WEISSENBURG - Die Gutmann AG investiert weiter in den Standort Weißenburg und baut eine eigene vertikale Beschichtungsanlage für Aluminiumprofile, die langfristig 30 neue Arbeitsplätze sicherstellt. Landrat Gerhard Wägemann ließ sich bei dem größten Arbeitgeber in Weißenburg bei einem Unternehmensbesuch von der Führungsriege der Gutmann AG die neuesten Entwicklungen erklären.

Mit Holz-Alu-Fenstern erfolgreich: Die Gutmann AG in Weißenburg baut eine neue Beschichtungsanlage für Aluminiumprofile und ist bei Holz-Alu-Fenstern Marktführer. Landrat Wägemann war beim Firmenbesuch sehr beeindruckt. Die Vorstände Bruno Fijten, Rigas Tzortzis und Vice-Präsident Arnd Brinkmann zeigten ihm die neuesten Entwicklungen. © Landratsamt



Es war ein gutes Jahr 2016 für die Unternehmen der Gutmann Gruppe, waren sich die Vorstände Rigas Tzortzis und Bruno Fijten einig, als sie dem Landrat im Gespräch die aktuelle Situation des Unternehmens darstellten. Auch der seit gut einem Jahr bei Gutmann beschäftigte Arnd Brinkmann, der als Vice-President den Bereich Bausysteme verantwortet, bestätigte diese Einschätzung.

Neben dem Werk in Weißenburg gehören auch die Gartner Extrusion GmbH sowie die Nordalu GmbH zur Gutmann-Gruppe, für die Drahtproduktion ist die Gutmann Aluminium Draht GmbH verantwortlich. Profitiert habe das Unternehmen von einem verbesserten Vertrieb sowie von langfristigen Eindeckungen zu günstigen Rohstoffpreisen auf dem Weltmarkt, von dem die Firma das Aluminium für die Herstellung der Produktlinie bezieht.

Das sei jedoch nicht immer der Fall, denn durch die ständig schwankenden Kurse an der Börse könne sich der Rohstoffpreis innerhalb von kurzer Zeit dramatisch verändern, erklärten die Gutmann-Vorstände. Dennoch sehe sich die Gutmann AG als eines der führenden Unternehmen im Bereich Aluminiumprofile für Fens­ter, Türen und Fassaden. In der Sparte Holz-Aluminium sei das Unternehmen Marktführer.

Die starke Nachfrage der Baubranche und der Trend, moderne Fenster und Fassaden als Verbundkonstruktion in Holz mit einer Deckschale aus Aluminium auszuführen, gebe der Umsatzentwick­lung von Gutmann Rückenwind. Es könnten jedoch auch ausgefallene Wünsche realisiert werden. Gutmann sei einer der wenigen weltweiten Sys­temhersteller, die Fenster und Fassaden in Kombination mit edler Baubronze möglich machen. „Der letzte Käufer dieser hochpreisigen Elemente war jedoch streng geheim, nicht einmal wir durften die Namen erfahren“, erklärte Bruno Fijten.

Drei Säulen

Das Weißenburger Unternehmen kann als einziges in der Branche Alurahmen nahtlos verschweißen. Auch aus diesem Grund finden sich die hiesigen Systeme in vielen großen Bauwerken wie der Allianz Arena, der Hamburger Elbphilharmonie oder dem neuen Lakhta Center in Russland wieder. „Unser Schlüssel zum Erfolg liegt in den drei Säulen: Mehrwert für den Kunden, Schnelligkeit und Verlässlichkeit in unseren Prozessen und Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern“, erklärte Arnd Brinkmann.

Diese Maßstäbe seien als familiengeführtes Unternehmen leichter umzusetzen, betonte auch Rigas Tzortzis. Um in Zukunft noch schneller auf Marktsituationen reagieren zu können, investiert die Gutmann Gruppe weiter in den Standort Weißenburg. Nach dem Wegfall eines Partnerunternehmens musste reagiert werden, sodass in einer ehemaligen Produktionshalle eine eigene vertikale Beschichtungsanlage entsteht. Durch diese Anlage können mehrere Werktage im Produktionsprozess eingespart werden, erklärte das Trio dem Landrat, der von dieser Innovation sichtlich angetan war: „Ich schätze die Vorteile von Familienunternehmen ebenso und begrüße es, wenn Betriebe in unserer Region in die Zukunft investieren!“

Die Sorge, dass es für die Unternehmen in der Region immer schwerer werde, Fachkräfte auf dem Markt zu finden, will die Wirtschaftsförderung des Landkreises mit der Berufsausbildungsmesse, der Standortbroschüre sowie der neuen Imagebroschüre begegnen. „Dies sind kleine Bausteine weicher Standortfaktoren, die wir von Seiten des Landkreises zur Unterstützung der Unternehmen anbieten können“, wird Wägemann in einer Pressemitteilung der Zukunftsinitiative zitert.