Haftpflichtversicherung in Altmühlfranken wird teurer

Regionalklasse für Weißenburg-Gunzenhausen um eine Stufe angehoben - vor 56 Minuten

WEISSENBURG - Für die hiesigen Autobesitzer wird’s teurer: Spätestens zum 1. Januar 2017 werden die Kosten der Haftpflichtversicherungen fürs Auto oder Motorrad steigen. Der Grund sind die neuen Regionalklassen, die vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) jetzt vorgelegt wurden. Und da ist der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen künftig bei der Haftpflicht in der Klasse 7 und damit eine Stufe höher als bisher.

Viele Unfälle, höhere Schäden, steigende Prämien: Für den Landkreis hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Haftpflichtregionalklasse um eine Stufe angehoben, was im Allgemeinen zu höheren Kosten führt. © News5



„Die Regionalklassen spiegeln die Unfall- und Schadensbilanz einer Region wider“, erläutert Kathrin Jarosch vom Bereich Kommunikation des GDV. Allerdings würden nur jene Schäden herangezogen, die von Autofahrern mit WUG- oder GUN-Kennzeichen verursacht wurden – egal ob hier oder anderswo. Eine höhere Einstufung bei der Regionalklasse bedeutet, dass es im Jahr zuvor entweder mehr Unfälle oder Zusammenstöße mit höheren Sachschäden gegeben hat.

Für die Versicherer ergibt diese höhere Schadensbilanz auch ein höheres Risiko. Folglich werden auch höhere Prämien verlangt. Sprich: Die Haftpflicht für das Auto oder das Motorrad wird teurer. Wer aktuell einen neuen Versicherungsvertrag für sein Fahrzeug abschließt, wird in der Haftpflicht sofort in die Regionalklasse 7 eingestuft. Für alle anderen Versicherungsverträge klettert die Regionalklasse zum nächsten Fälligkeitsdatum – das ist in den allermeisten Fällen der 1. Januar.

Auch wenn die hiesigen Autobe­sitzer künftig tiefer in die Tasche greifen müssen, liegt die Haftpflichtre­gionalklasse im Bereich Weißenburg-Gunzenhausen im bayernweiten Mit­telfeld. Von zwölf Klassen ist Stufe 6 der Landesdurchschnitt, der nun für die Region um eine Stufe übertroffen wird. „Hohe Regionalklassen gelten vor allem in Großstädten“, blickt Kathrin Jarosch auf die Landkarte. Nürnberg, Fürth, München oder Augsburg liegen mit der Regionalklasse 12 am oberen Limit. Eine höhere Verkehrsdichte bedingt letztlich auch mehr Unfälle und höhere Schadenssummen und damit eine höhere Regionalklasse. „Großstädte sind eben unfallträchtiger“, fasst Jarosch zusammen.

Damit lässt sich auch die hohe Einstufung des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen bei der Teilkasko erklären: Mit der Regionalklasse 10 (von insgesamt 16) liegt Weißenburg und Umgebung ein gutes Stück über dem Landesdurchschnitt (Regionalklasse 7). Für Kathrin Jarosch ist das keine Überraschung: „Bei der Kaskoversicherung fließen die örtlichen Beson­derheiten mit ein.“ Dazu zählen etwa die Diebstahlshäufigkeit, Sturm- und Hagelereignisse oder Wildunfälle. Letztere kommen in der Stadt so gut wie nie vor, dafür aber in waldreicheren Regionen wie im hiesigen Landkreis. Hier waren es 2015 über 250 Wildunfälle mehr als noch 2014, was den hohen Anteil an den Kaskoschäden zeigt.

Auch im Bereich der Vollkaskoversicherung schlägt sich das nieder. Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt hier mit Regionalklasse 6 von 9 ebenfalls im oberen Mittelfeld. Der Durchschnitt in Bayern beträgt hier Klasse 4. Ein kleiner Trist ist allerdings, dass sich die Einstufung der Regionalklassen im gesamten Kaskobereich für den Landkreis nicht verändert hat.

Doch damit ist noch lange nicht gesichert, dass die Versicherungskosten für Teil- und Vollkasko für die Kfz-Besitzer nicht doch noch steigen werden. Die vom GDV herausgegebenen Regionalklassen sind nur ein unverbindlicher Richtwert, mit welchem Risiko Versicherungsunternehmen in welchen Regionen zu rechnen haben. In die eigentliche Berechnung der Beiträge fließen weitere Faktoren ein, sodass die Prämien bei der nächsten Fälligkeit auch höher sein können – oder auch mal niedriger. Das bestimmt jedes Versicherungsunternehmen selbst.

Rainer Heubeck