Hallen-Tournee des TSV 1860 geht weiter

Weißenburger starten am Sonntag, 22. Januar, bei der Bezirksendrunde in Hilpoltstein - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Hallen-Tournee des TSV 1860 geht weiter. Nach dem Titelgewinn bei der Kreismeisterschaft vorige Woche in Schwabach vertreten die Weißenburger nun an diesem Sonntag, 22. Januar, das Gebiet Neumarkt/Jura bei der mittelfränkischen Bezirksendrunde um den „VGN-Lotto-Bayern-Hallencup“.

Bringt der TSV 1860 Weißenburg weiterhin die Favoriten zu Fall? Am Sonntag ist der Bezirksligist und frischgebackene Kreismeister (hier im Finale gegen den Bayernligisten ASV Neumarkt) bei der Bezirksendrunde am Start. © Mühling



Bringt der TSV 1860 Weißenburg weiterhin die Favoriten zu Fall? Am Sonntag ist der Bezirksligist und frischgebackene Kreismeister (hier im Finale gegen den Bayernligisten ASV Neumarkt) bei der Bezirksendrunde am Start. Foto: Mühling



Gespielt wird diesmal in der Stadthalle in Hilpoltstein. Erster Anstoß ist dort um 12.00 Uhr. Die Weißenburger stehen in der Gruppe B und sind laut Plan erstmals um 12.54 Uhr gefordert, wenn es gegen den SK Lauf geht. Um 14.06 Uhr folgt der Vergleich mit dem SV Maiach und um 15.18 Uhr das letzte Gruppenspiel gegen den SV Seligenporten. Die „Klosterer“ sind als Regionalligist zugleich das höchstrangigste Team im Turnier, bei dem sonst noch ein Bayernligist (ASV Neumarkt), zwei Landesligisten (ATSV Erlangen und Dergahspor Nürnberg), zwei Bezirksligisten (Weißenburg und Lauf) sowie je ein Kreisligist (FC Dombühl) und ein Kreisklassist (SV Maiach) mitmischen.

Wie in der Vorwoche, so geht der TSV 1860 auch diesmal ohne Druck ins Rennen. „Wir freuen uns, dass wir bei der Bezirksmeisterschaft dabei sind und wollen guten Fußball zeigen“, sagt der sportliche Leiter der Weißenburger Kicker, Christoph Jäger, vor dem Vergleich mit den besten Futsal-Teams aus dem Fußballbezirk Mittelfranken. TSV-Trainer Martin Bittl wird erst kurzfristig zum Turnier einfliegen, denn er war zwischen Kreis- und Bezirksendrunde beruflich eine Woche in Amerika.

Bei den Spielern werden dagegen einige Akteure aus dem Meisterteam der Vorwoche fehlen. Markus Lehner, Marc Hedwig und Mario Swierkot sind bei einem länger gebuchten Skifahren, Christian Leibhardt muss verletzungsbedingt passen und Maik Wnendt fehlt wegen seines Studiums. Das ist für Jäger und Bittl allerdings kein Problem. Sie setzen einfach auf ein paar andere Akteure, die in der Hallensaison gute Leistungen gezeigt haben und schicken eine sehr junge Truppe in „HIP“ aufs Parkett. Der voraussichtliche Kader: Uhl, Weglöhner, Lotter, Siol, Loy, Hofer, Böhm, Herrmann und Rasch.

Für Christoph Jäger steht fest, dass auch bei der Bezirksendrunde etwas drin sein kann, „wenn wir clever spielen und wie in der Vorwoche auch das nötige Glück haben“. Vor allem auf die beiden ersten Gruppenspiele wird es ankommen. Ein guter Start wird auch diesmal wichtig sein. Auftaktgegner SK Lauf spielt in der Bezirksliga 1 (derzeit Platz 8) und kommt als Vizemeister des Kreises Erlangen/Pegnitzgrund. Der zweite Weißenburger Kontrahent, der SV Maiach-Hinterhof, ist Überraschungsmeister im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe. Im Finale besiegte der Kreisklassist (Rang sechs) den letztjährigen Bezirks-Champion von Dergahspor Nürnberg mit 2:0. Und Seligenporten als dritter Gegner war als Sieger der Futsalliga schon vorab qualifiziert. Im Kreis NM/Jura war der Regionalligist „nur“ Dritter hinter Weißenburg und Neumarkt geworden.

Attraktive Preise

In der Gruppe A wollen es just die Neumarkter noch einmal wissen, nachdem man auf Kreisebene dem TSV 1860 nach Sechsmeterschießen im Finale den Vortritt lassen musste. Der Bayernligist um Trainer Dominik Haußner ist vom Papier her Favorit dieser Gruppe, hat mit den beiden Landesligisten Dergahspor Nürnberg (Titelverteidiger und „Vize“ Nürnberg/Frankenhöhe) sowie dem ATSV Erlangen (Meister Erlangen Pegnitzgrund) aber starke Konkurrenz. Vierter im Bunde ist hier der Außenseiter und Kreisligist FC Dombühl, der als Dritter im Kreis Nürnberg/Frankenhöhe in die Bezirksendrunde rutschte.

Auf alle Teilnehmer sowie speziell auf die vorne platzierten Teams warten auch diesmal wieder attraktive Geld- und Sachpreise, die dank der Hauptsponsoren VGN und Lotto Bayern auch auf Bezirksebene ausgeschüttet werden.

Wer am Ende am meisten einstecken und jubeln darf, wird sich zeigen. Der Sieger fährt am Samstag, 28. Januar, jedenfalls zur bayerischen Endrunde nach Nürnberg (Halle Berliner Platz). Der TSV 1860 Weißenburg hat die Qualifikation zu diesem Topturnier bislang schon einmal geschafft und zwar als Bezirksmeister des Jahres 2014.

Uwe Mühling