Der SV Wettelsheim hat sich bei seinem ersten Auftritt auf dem mittelfränkischen Hallenparkett glänzend präsentiert. Bei der Bezirksendrunde in der Emmy-Nöther-Halle in Erlangen belegte der Süd-Bezirksligist und Meister des Kreises Neumarkt/Jura um Trainer Tobias Grimm und Co-Trainerin Larissa Auernhammer einen hervorragenden dritten Platz unter rund 130 gestarteten Mannschaften. Den Titel holte wie schon im Vorjahr Türkspor Nürnberg und zwar durch ein 1:0 im Finale gegen den ATSV Erlangen.

Wer einen Urlaub auf der „Aida“ bucht, der hofft auf schönes Wetter, gutes Essen und beste Unterhaltung. Das Traumschiff kennt heute jedes Kind. Dass „Aida“ auch eine Oper von Verdi ist, die nach einer äthiopischen Königstocher benannt ist, die nach Ägypten als Geisel verschleppt wurde, weiß vielleicht nicht jeder. Gut, dass sich die Kage Ellingen heuer in ihrem Schautanz das von Elton John komponierte Musical vorgeknöpft hat. Mit tollen Kostümen, einer fulminanten Bühnenshow und tollen Darstellern zeigten die Ellinger den Weißenburgern in der ausverkauften Karmeliterkirche: Die kleinere Nachbarstadt ist in Sachen Karneval der Großen Kreisstadt klar überlegen

Normalerweise steht ein Pfarrer auf der Kanzel, manchmal aber auch in der närrischen Bütt: Was schon in Ellingen der Fall war, begeisterte auch beim Eröffnungsball des Oberhochstatter Carnevalsvereines die Besucher: Pfarrer Reinhold Friedrich besuchte seine „Schäfchen“ diesmal nicht im Talar, sondern in den rot-weißen Vereinsfarben des OCV – und erntete anders als nach klassischen Predigten lautstarken Beifall.