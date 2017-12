Hallenfahrplan für die Herren steht

WEISSENBURG - Der Fahrplan steht: Vom 17. Dezember bis zum 13. Januar, werden die diesjährigen Hallenfußball-Kreismeisterschaften der Herren über drei Runden ausgetragen. Als Titelverteidiger geht der Vorjahressieger TSV 1860 Weißenburg zusammen mit 71 weiteren Mannschaften ins Rennen.

Titelverteidiger: So bejubelte der TSV 1860 Weißenburg (damals noch mit Trainer Martin Bittl) den Sieg bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft. © Uwe Mühling



„Fast 60 Stunden und 194 Spiele Hallenfußball liegen zwischen heute und der Siegerehrung“, sagt Fußball-Kreisspielleiter Thomas Jäger, der die entspechende Einteilung für den Lotto Bayern Hallencup im Kreis Neumarkt/Jura, präsentiert vom Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN), jetzt vorgelegt hat. Alle vier Teams auf Verbandsebene (Seligenporten, Neumarkt, Kornburg und der SC 04 Schwabach) sind ebenso am Start, wie acht von elf Bezirksligisten (vier mehr als im Vorjahr). Diese höherklassigen Mannschaften greifen erst ab der Zwischenrunde ins Geschehen ein.

Von der Kreisliga abwärts haben insgesamt 60 Mannschaften gemeldet, was ein Plus von zwei Teams gegen­über der Hallensaison 2016/2017 bedeutet. Diese 60 Mannschaften starten auch in den Vorrunden und verteilen sich – was rechnerisch bestens aufgeht – auf zwölf Fünfergruppen. „Auf die beliebten Vierergruppen mit den Überkreuz-Halbfinals in der Vorrunde musste deshalb verzichtet werden“, sagt Jäger mit Blick auf die Teilneh-merzahl, wobei jeder Verein nur eine Mannschaft melden konnte.

Die Vorrundenturniere mit Teams aus dem Jura Süden finden am Sonntag, 17. Dezember, in der Pleinfelder Brombachhalle sowie in der Simon-Marius-Halle in Gunzenhausen statt. Erstmals seit Jahren gibt es keine Vorrunde in der Weißenbuger Landkreishalle. Hier wird dann allerdings am Sonntag, 7. Januar, eine von vier Zwischenrunden ausgespielt. Die abschließende Endrunde findet in dieser Saison am Samstag, 13. Januar, ab 14 Uhr in der Stadthalle in Hilpoltstein statt.

Aus den zwölf Vorrundengruppen zieht der jeweilige Tabellenerste in die Zwischenrunde ein. Zusätzlich qualifizieren sich die besten acht Tabellenzweiten (Punkte, Torverhältnis, geschossene Tore) für die zweite Runde. Verzichtet eine Mannschaft trotz sportlichem Erfolg, so tritt bei einem Gruppensieger der Gruppenzweite, ansonsten der nächstbeste Tabellenzweite an dessen Stelle.

Die Zwischenrunden werden jeweils in Vierer-Gruppen gespielt. Der Erste und Zweite ziehen in die abschließenden Halbfinalspiele (überkreuz) ein. Die Sieger dieser Halbfinalspiele sind für die Endrunde in Hilpoltstein qualifiziert. Die Auslosung der Endrunde erfolgt direkt im Anschluss an das letzte Zwischenrunden-Turnier. Der Kreismeister und der Vizemeister vertreten den Kreis Neumarkt/Jura bei der Bezirksmeisterschafte am Sams­tag, 20. Januar, in Nürnberg.

Die Spielzeit beträgt in Vor-, Zwischen- und Endrunde jeweils 1 x 14 Minuten (letzte Minute jeweils Nettospielzeit). Halbfinal- und Endspiele werden bei unentschiedenem Ausgang nach regulärer Spielzeit sofort durch ein Sechsmeterschießen, also ohne Verlängerung, entschieden. Gespielt wird nach den Futsalregeln ohne Bande, auf kleinere Tore und mit kumulierten Fouls.

„Dank Lotto Bayern und dem VGN können auch dieses Jahr wieder Siegprämien, Gutscheine und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro ausgeschüttet werden. Vielen Dank dafür“, unterstreicht Kreisspielleiter Jäger und hofft auf spannenden und sehenswerten Hallenfußball. Seinen Worten zufolge werden wie jedes Jahr auch heuer wieder vor den Halbfinals der Zwischenrunden-Turniere DFL Spielbälle an die Sieger der 31 Totopokal-Gruppen verteilt.

Gruppeneinteilung Vorrunde

Sonntag, 17. Dezember, in der Halle am Gymnasium in Wendelstein: Gruppe 1 (ab 13.00 Uhr): SV Rednitzhembach, DJK Schwabach, FC Schwand, TSV 04 Feucht, SV Leerstetten; Gruppe 2 (ab 16.00 Uhr): FC Wendelstein, SV Unterreichenbach, SpVgg Roth, TSV Kleinschwarzenlohe, FV Wendelstein.

Sonntag, 17. Dezember, in der Stadthalle in Hilpoltstein: Gruppe 3 (ab 13.00 Uhr): TSV Meckenhausen, DJK Göggelsbuch, DJK/SV Herrnsberg, TSV Pyrbaum, DJK Laibstadt; Gruppe 4 (ab 16.00 Uhr): TV Hilpoltstein, SF Hofstetten, DJK Grafenberg, SV Allersberg, FV Röthenbach b. A.

Sonntag, 17. Dezember, in Gunzenhausen: Gruppe 5 (ab 13.00 Uhr): SV Cronheim, TSG Solnhofen, DJK Obererlbach, TSV Spalt, SV Großweingarten; Gruppe 6 (ab 16.00 Uhr): TSV Heideck, FC Gunzenhausen, DJK Abenberg, TSV Georgensgmünd, TSG Pappenheim.

Samstag, 23. Dezember, in der Brombachhalle in Pleinfeld: Gruppe 7 (ab 12.00 Uhr): FC/DJK Weißenburg, TSV Katzwang, FC Nagelberg, DJK Raitenbuch, SC Ettenstatt; Gruppe 8 (ab 15.00 Uhr): SG Ramsberg/St. Veit, TSG Ellingen, SSV Oberhochstatt, FC Pleinfeld, Türk Gücü Eichstätt.

Samstag, 23. Dezember, in der Mehrzweckhalle in Freystadt: Gruppe 9 (ab 12.00 Uhr): TSV Winkelhaid, TSV Burg-

thann, SV Unterferrieden, FSV Oberferrieden, BSV Erasbach; Gruppe 10 (ab 15.00 Uhr): SV Rasch, SG Forchheim/Sulzkirchen, SG Möning/Rohr, FB Reichertshofen, TürkSpor Freystadt.

Samstag, 30. Dezember, in der Halle der Mittelschule West in Neumarkt: Gruppe 11 (ab 12.00 Uhr): SV Postbauer, SV Lauterhofen, SC Oberölsbach, TSV Pavelsbach, TSV Wolkersdorf; Gruppe 12 (ab 15.00 Uhr): TSV Wolfstein, SV Höhenberg, DJK Neumarkt, SV Stauf, FC Neumarkt-Süd.

Zwischenrunde

Die Zwischenrunden finden wie folgt statt: Freitag, 5. Januar, ab 17.30 Uhr in der Hans-Hocheder-Halle in Schwabach; Sonntag, 7. Januar, ab 13.00 Uhr in der Halle West in Neumarkt; Sonntag, 7. Januar, ab 14.00 Uhr in der Landkreishalle in Weißenburg; Sonntag, 7. Januar, ab 17.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Freystadt.

Die Teams der Bezirks-, Landes- und Bayernligen sind wie folgt zugeordnet. Schwabach: TSV Kornburg, SC 04 Schwabach, TV Büchenbach; Neumarkt: ASV Neumarkt, FC Holzheim, SC Großschwarzenlohe; Weißenburg: TSV 1860 Weißenburg, TSG 08 Roth, SV Marienstein; Freystadt: SV Seligenporten, TSV Freystadt, TSV Greding.

Endrunde

Samstag, 13. Januar, ab 14.00 Uhr in der Stadthalle in Hilpoltstein.

