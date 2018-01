Manche Anwohner der Schwäbischen Rezat wie der Altmühl staunten am zum Jahreswechsel nicht schlecht: Beide Flüsse waren über Nacht deutlich über die Ufer getreten. In Pleinfeld musste die Feuerwehr weinen Kastenwagen aus dem nass ziehen. Der Halter hatte das Gefährt auf einem Parkplatz nahe der Schwäbischen Rezat abgestellt. Durch die Schnee- und Regenfälle überschwemmte die Rezat die Uferbereiche von Ellingen bis Mühlstetten. Die enorme Wassermenge und die starke Strömung drohten das Auto mitzureißen, weswegen die Pleinfelder Feuerwehr das Gefährt aus dem Überflutungsbereich zog, nachdem der Halter auch durch die Polizei nicht zu erreichen war.

Feuerwerk, Messerstecherei, coole Party, edles Essen und der Kater danach. Der Jahreswechsel in Bildern aus der Region. Spektakulär fiel bei klarem Wetter und Vollmond das Feuerwerk über Weißenburg aus. Die große Silvester-Party in der Weißenburger Schranne kam zudem gut an. Eine vergleichsweise ruhige Nacht erlebten die Sanitäter des BRK, die allerdings trotzdem ordentlich zu tun hatten.