Hallenstart für die Herren im Kreis Neumarkt/Jura

Vorrunde der Titelkämpfe beschert am Sonntag auch zwei Turniere in Weißenburg - 17.12.2016 06:00 Uhr

WEISSENBURG - Am Sonntag, 18. Dezember, fällt der Startschuss für die Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Herren. In Schwabach, Gunzenhausen und Weißenburg werden die ersten Vorrunden um den „VGN-Lotto-Bayern-Hallencup 2016/2017 ausgespielt. Insgesamt nehmen an der Turnierserie über drei Runden 66 Mannschaften teil, welche erneut nach den Futsal-Regeln spielen.

Hallenfußball vor vollen Rängen: Darauf hoffen die Veranstalter auch heuer wieder beim Hallencup der Herren. Die TSG Solnhofen (links Gentijan Bajraktari) und die TSG Ellingen (am Boden Mailind Bajramaj) werden am Sonntag in Weißenburg dabei sein. © Uwe Mühling



Hallenfußball vor vollen Rängen: Darauf hoffen die Veranstalter auch heuer wieder beim Hallencup der Herren. Die TSG Solnhofen (links Gentijan Bajraktari) und die TSG Ellingen (am Boden Mailind Bajramaj) werden am Sonntag in Weißenburg dabei sein. Foto: Uwe Mühling



In den Vorrunden sind die Vereine von der Kreisliga abwärts gefordert. Das sind insgesamt 58 Teams, die sich auf 14 Gruppen verteilen. Im Normalfall wird in Vierer-Gruppen gespielt. Am Ende gibt es Überkreuzspiele zwischen den jeweiligen Erst- und Zweitplatzierten der parallel laufenden Gruppen. Die Sieger der Überkreuzspiele sind sicher in der Zwischenrunde. Von den Verlierern dieser „Halbfinals“ qualifizieren sich zudem die acht besten für die Zwischenrunde. Hierfür werden Punkte und Tore der Vorrundentabelle und das Halbfinal-Ergebnis (ohne Sechsmeterschießen) addiert.

Anders sieht es für die Weißenburger Vorrunde am Sonntag in der Landkreishalle aus. Hier treten nacheinander zwei Fünfergruppen an, von denen jeweils der Erste und der Zweite in die Zwischenrunde einziehen. Los geht es in Weißenburg ab 14.30 Uhr mit der Gruppe 7: Der Kreisklassist TSG Ellingen hat es da­bei durchwegs mit Gästen aus Oberbayern beziehungsweise aus dem Altkreis Neumarkt zu tun. Favorit ist der Kreisligist TV Hilpoltstein. Weitere Gegner sind die Kreisklassisten DJK/SV Herrnsberg und DJK Grafenberg sowie der A-Klassist DJK Workerszell.

Viel Lokalkolorit ab 17.30 Uhr

Weitaus mehr Lokalkolorit verspricht anschließend ab 17.30 Uhr

die Gruppe 8 in der Landkreishalle: Mit der TSG Solnhofen (Kreisliga), dem SSV Oberhochstatt (Kreisklasse), dem FC Nagelberg, dem SC Etten-statt (beide A-Klasse) und dem Türk FC Weißenburg (B-Klasse) spielen durchwegs einheimische Mannschaften um die Plätze eins und zwei und damit um den Einzug in die Zwischenrunde. Nach den Turnieren am vierten Adventssonntag geht die Vorrunde am Freitag, 30. Dezember, in Pleinfeld, Freystadt und Neumarkt mit den Vorrundengruppen 9 bis 14 weiter und wird damit zugleich abgeschlossen.

Zu der recht hohen Zahl an Mannschaften, die nicht für die Hallenmeis­terschaft gemeldet haben, zählt heuer auch der FC/DJK Weißenburg, während der Nachbarverein TSV 1860 Weißenburg als Bezirksligist gesetzt ist und ebenso wie die sieben weiteren höherklassigen Teams erst in der Zwi­schenrunde eingreifen wird. Die TSV-Sechziger wurden natürlich der Zwi­schen-runde am 5. Januar in der heimischen Landkreishalle zugeordnet.

Insgesamt gibt es vier Turniere bei den Zwischenrunden (Weißenburg, Neumarkt, Schwabach und Freystadt), bei denen sich die acht Sieger der abschließenden Halbfinals oder Play-offs für die Kreisendrunde am Sonntag, 15. Januar, in Schwabach qualifizieren. In der Hans-Hocheder-Halle können die Kreismeister und der Vizemeister die nächste Fahrkarte buchen, und zwar zur Bezirksmeisterschaft, die in diesem Winterhalbjahr am Sonntag, 22. Januar, in der Stadthalle in Hilpoltstein ausgetragen wird.

Die Spielzeit beträgt in Vor-, Zwischen- und Endrunde jeweils 14 Minuten (in der letzten Minute zählt jeweils die Nettozeit). Die Halbfinals und Endspiele werden bei unentschiedenem Ausgang nach regulärer Spielzeit sofort durch Sechsmeterschießen entschieden (keine Verlängerung). Es wird kein Startgeld erhoben und der Eintritt bis 14 Jahre ist frei. Die Kreismeisterschaft 2016/2017 wird wieder von Lotto Bayern und dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) gesponsert, die für die Endrunde attraktive Sach- und Geldpreise zur Verfügung stellen.

Uwe Mühling