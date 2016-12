Hallenzauber am Freitag in Weißenburg und Pleinfeld

WEISSENBURG/PLEINFELD - Nach der weihnachtlichen Fußballpause geht es für die Herren am morgigen Freitag wieder auf das Hallenparkett: In Weißenburg hat der TSV 1860 Weißenburg zum ersten „Claus-Wagner-Gedächtnis-Cup“ eingeladen und in Pleinfeld kämpfen in der Vorrunde der Hallenfußballmeisterschaft des Kreises Neumarkt/Jura acht Mann­schaften in zwei Gruppen um die letzten Tickets für die Zwischenrunde.

Es geht weiter: Am morgigen Freitag stehen in der Brombachhalle die beiden letzten Vorrunden-Gruppen auf dem Spielplan der Kreismeisterschaft. Dort treffen zum Auftakt die SG Ramsberg/St. Veit und der FC Pleinfeld aufeinander. © Heubeck



Spielbeginn für die Gruppen 13 und 14 ist um 17.30 Uhr in der Brombachhalle. Das Turnier dort beginnt gleich mit dem Lokalderby des FC Pleinfeld gegen die SG Ramsberg/St. Veit. Weiter in Gruppe 13 treten die DJK Allersberg und die DJK Göggelsbuch an. In Gruppe 14 (Spielbeginn 17.48 Uhr) wollen die DJK Laibstadt, die DJK Weinsfeld, die Sportfreunde Hofstetten und der TSV Heideck die Ti­ckets für die nächste Runde lösen. Ab 21.00 Uhr stehen dann die Halbfinalspiele der Gruppenersten und -zweiten „über Kreuz“ an. Die Sieger der beiden Partien kommen in die Zwischenrunde. Hinzu kommen die neun besten Teams dieser Halbfinalspiele und die überregional spielenden Mannschaften.

Insgesamt wird die Zwischenrunde in vier Turnieren zu je zwei Vierergruppen ausgespielt. Die Termine sind am Donnerstag, 5. Januar, um 17.30 Uhr in der Halle West in Neumarkt und um 18.00 Uhr in der Landkreishalle in Weißenburg sowie am Sonntag, 8. Januar, jeweils um 14.00 Uhr in der Hocheder-Halle in Schwabach und der Mehrzweckhalle in Freystadt. Hier stehen nach den jeweiligen Gruppenspielen die Halbfinal- und Finalspiele der Gruppenersten und -zweiten an. Die acht Sieger spielen dann am Sonntag, 15. Januar, in Schwabch um den Kreismeistertitel und die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft, die eine Woche später in Hilpoltstein ausgetragen wird.

Im Weißenburg kicken am morgigen Freitag acht Mannschaften von der Bayernliga bis zur A-Klasse um den „Claus-Wagner-Gedächtnis-Cup“. Die­sen hat die Fußballabteilung des TSV 1860 Weißenburg in Erinnerung an den verstorbenen TSV60-Vorsitzenden Claus Wagner ausgeschrieben. Der Erlös der Eintrittsgelder der Zuschauer kommt dem Verein „ZNM – Zusammen stark“ zugute. Der Verein vernetzt deutschlandweit Familien mit Kindern, die an myotubulärer und zentronukleärer Myopathie erkrankt sind und unterstützt die Forschung zur Heilung dieser Krankheiten. Wagner lag dieser Verein sehr am Herzen, da sein Enkelsohn daran erkrankt ist.

In der Gruppe A treten der ASV Neumarkt (Bayernliga), der FV Dittenheim (Bezirksliga), der SV Wettelsheim (Kreisliga) und die U23 des TSV 1860 Weißenburg (A-Klasse) an. In der Gruppe B stehen sich die SpVgg Ansbach (Bayernliga), der SV Ornbau, der TSV 1860 Weißenburg (beide Bezirksliga) und der FC/DJK Weißenburg (Kreisliga) gegenüber. Die zwei besten Teams jeder Gruppe spielen über Kreuz die Halbfinale und deren Sieger das Finale.

Der Zeitplan

Gruppenspiele: 18.00 Uhr FC/DJK Weißenburg – SpVgg Ansbach, 18.15 Uhr TSV 1860 Weißenburg – SV Ornbau, 18.30 Uhr ASV Neumarkt – FV Dittenheim, 18.45 Uhr SV Wettelsheim – TSV 1860 U23, 19.00 Uhr SpVgg Ansbach – SV Ornbau, 19.15 Uhr FC/DJK Weißenburg – TSV 1860 Weißenburg, 19.30 Uhr FV Dittenheim – TSV 1860 U23, 19.45 Uhr SV Wettelsheim – ASV Neumarkt, 20.00 Uhr SV Ornbau – FC/DJK Weißenburg, 20.15 Uhr TSV 1860 Weißenburg – SpVgg Ansbach, 20.30 Uhr TSV 1860 U23 – ASV Neumarkt, 20.45 Uhr SV Wettelsheim – FV Dittenheim.

Halbfinalspiele: 21.15 Sieger Gruppe A – Zeiter Gruppe B, 21.30 Uhr Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe A; Platzierungsspiele: Um Platz sieben: 21.45 Uhr Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B, um Platz fünf: 22.00 Uhr Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B, um Platz drei: 22.15 Uhr Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2.

Finale: 22.30 Uhr Sieger Halfinale 1 – Sieger Halbfinale 2.

Rainer Heubeck