Haus in Ellingen ausgebrannt – 250 Kinder haben schulfrei

Rettungskräfte bekämpften am Dienstagmorgen Feuer - Bewohner leicht verletzt - vor 1 Stunde

ELLINGEN - Eine Doppelhaushälfte in Ellingen stand am frühen Dienstagmorgen in Flammen. Nachbarn hatten das Feuer aus dem Haus schlagen sehen und sofort die Integrierte Rettungsleitstelle informiert. Die Feuerwehren aus Ellingen und Weißenburg bekämpften den Brand.

Großaufgebot am Dienstamorgen in Ellingen: Die Feuerwehren aus Ellingen und Weißenburg kämpften gegen einen Brand in einem Einfamilienhaus. © Jan Stephan



Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde noch am Morgen der Unterricht für 250 Kinder in der benachbarten Grund- und Mittelschule abgesagt.

Es war ein Großeinsatz. Die Feuerwehren waren mit mehreren Fahrzeugen in die Karlshofer Straße angerückt und bekämpften das Feuer von allen Seiten. Derweil machten sich Atemschutzträger ins Haus auf, um dort nach dem Brandherd zu suchen. Kollegen schlugen Ziegel vom Dach, um das Feuer auch von oben adäquat bekämpfen zu können und weitere Feuerwehrler überprüften das Nachbarhaus, um ein Übergreifen der Flammen zu vermeiden.

Das gelang nur zum Teil. Die Brandschutzwand hielt, aber der gemeinsame Dachstuhl des Hauses wurde flächendeckend massiv beschädigt. Die eine Haushälfte brannte zudem komplett aus, der Schaden ist erheblich. Eine Brandursache stand am Dienstagvormittag noch nicht fest. Die Brandermittler der Kriminalpolizei waren bereits vor Ort, um die Spuren zu sichern.

Der Brand war gegen 9 Uhr – gute drei Stunden nach der Alarmierung – weitgehend gelöscht. Lediglich eine Brandwache der Feuerwehr

beaufsichtigte den Ort des Geschehens noch. In der benachbarten Grund-

und Mittelschule Ellingen waren am Vormittag derweil nur die Lehrer

sowie die Schulleitung. In Absprache mit Polizei und Feuerwehr war am

Morgen entschieden worden, den Unterricht abzusagen. Zu diesem Zeitpunkt war dichter, gelb-grauer Qualm in erheblichen Schwaden aus dem Gebäude gedrungen und in Richtung Schule gezogen.

"Wir haben das Gemeindezentrum organisiert, um bei Bedarf dort die Schüler zu betreuen", stellte Schulleiterin Claudia Schatz fest.

Allerdings kamen erst gar keine Schüler an. Die meisten Eltern waren

bereits am Morgen über Radio und das Internet von dem Brand und der

Absage des Unterrichts informiert worden. Die Busunternehmen hatten die Kinder zum Teil gleich wieder in ihre Heimatorte gefahren.

Das BRK hatte die Bewohner des ausgebrannten Gebäudes in Behandlung. Nach Informationen vom Brandort waren sie nicht schwerer verletzt. Sie hatten zunächst Unterschlupf bei den Nachbarn gefunden.

Zum Teil wurden auch die vom BRK vom direkten Brandherd weggeführt.

Die Polizeipresstelle will sich im Laufe des Tages in einer

Pressemitteilung zu den Details des Brandes äußern. Dann dürfte auch

eine Schadenssumme feststehen.

Jan Stephan