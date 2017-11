Heftige Klatsche für die TSV-1860-Ringer

Weißenburger verloren nicht nur den Kampf in Nürnberg mit 3:34, sondern auch die Tabellenführung - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Ohne seine beiden ungarischen Spitzenringer traten die Ringer des TSV 1860 Weißenburg beim SC 04 Nürnberg an. Mit 3:34 kassierte der bisherige Tabellenführer der Landesliga Nord eine deutliche Nie­derlage. Punktegarant Jonas Stengel verletzte sich zudem schwerer und fällt möglicherweise für die nächsten Kämpfe aus. Platz eins übernahm nun der punktgleiche ATSV Kelheim.

Im ersten Kampf stand Felix Schmied seinen Mann gegen den erfahrenen Jakob Gerschmann. Schon frühzeitig gelang dem Nürnberger ein Schultersieg (4:0). Im Schwergewicht stand Hendrik Struller Ruslan Matiev gegenüber, der erstmals in dieser Saison für Nürnberg auf der Matte stand. Bis zur Pause hielt der Weißenburger den Kampf offen (2:6 Punkte). Dann jedoch legte der SCler nach und gewann vorzeitig nach Punkten (8:0).

Yousefi Samyullah erwischte es in der Klasse bis 61 kg eiskalt. Schon nach einer halben Minute feierte sein Gegner Mohammed Pahlavan einen Schultersieg (12:0). Dieter Hilpert stellte sich durch den Ausfall der Ungarn sowie von Benedikt Mastronicola mannschaftsdienlich in der Klasse bis 98 kg zur Verfügung. Gegen den zwei Meter großen Lawrence Muoh fand der TSV-Coach keine Mittel. Der Nürnberger punktete stetig und verpasste den Weißenburgern die nächste schmerzliche Niederlage (16:0). Den Schlusspunkt zum 20:0-Pausenstand setzte Andre Bordihn gegen David Hilpert. Der erfahrene „Nullvierer“ ließ dem TSV-Youngster keine Chance.

Stellte sich einmal mehr in den Dienst der Mannschaft: Coach „Didi“ Hilpert musste sich aber gegen Lawrence Muoh geschlagen geben. © Bastian Mühling



In der Gewichtsklasse bis 86 kg war Weißenburg unbesetzt, sodass hier die Punkte kampflos an Nürnberg gingen (24:0). Einziger Lichtblick an diesem trüben Kampftag war Simon Will, der in der Klasse bis 71 kg einen tollen Kampf gegen Andrej Kaltschew ablieferte. Gerade im zweiten Abschnitt drehte der konditionell starke Treuchtlinger auf und holte sich einen verdienten 16:6-Punktsieg (24:3).

Lukas Stengel begann seinen Kampf anschließend sehr konzentriert und führte gegen Mert Sen bis zur Pause mit 4:2. In der zweiten Hälfte drehte der Nürnberger auf und kämpfte bissiger, was mit einem knappen Punktsieg für den SC 04 belohnt wurde (26:3). Lukas Will (bis 80 kg, griechisch-römisch) trat gegen Markus Kaltschew an. Früh ging Will in Führung und kämpfte solide, bis er durch ein tollen Schwunggriff in die gefährliche Lage kam, aus der er sich nicht mehr befreien konnte (30:3).

Im letzten Fight trat Jonas Stengel gegen Alexander Drozdek an, den er beim Weißenburger 17:16-Erfolg in der Hinrunde knapp nach Punkten besiegt hatte. Der TSVler kämpfte überlegt und sammelte wertvolle Punkte. 20 Sekunden vor Ende führte der Holzinger mit 7:4, als er sich beim finalen Angriff des Nürnbergers eine schmerzhafte Patellaluxation am Kniegelenk zuzog und aufgeben musste (34:3). Wie lange Stengel ausfällt, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.

Der nächste Weißenburger Heimkampf findet an diesem Samstag, 11. November, statt. Kontrahent ist der TV Unterdürrbach, gegen den der TSV 1860 die einzige Hinrundenniederlage einstecken musste. Die Kämpfer um die Trainer „Didi“ Hilpert und Thomas Hitz werden versuchen, die schmerzliche Niederlage wegzuste­cken und wieder zu alter Form zu­rückzukehren. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Landkreishalle.

Bastian Mühling