Vor fast einem halben Jahrtausend teilten sich in der Weißenburger St.-Andreaskirche die Wege: Mit den Füßen stimmten die Bürger über ihre Religion ab: katholisch oder evangelisch? Nun haben die Wege zumindest zeichenhaft wieder zusammengefunden: Beim Reformationsfest sprachen dort vier Bischöfe dreier Konfessionen. Ein starker ökumenischer Impuls, den an die 1000 Besucher erlebten.

Im Raitenbucher Forst auf der Hochfläche der Weißenburger Alb schaufeln ab Freitag elf Windräder neue Energien. Damit können mehr als 27.500 Haushalte versorgt werden. In Raitenbuch fand die Firma Ostwind "ideale Bedingungen" vor.

Neubauten im Hotel- und Gastronomiebereich haben in Altmühlfranken Ereignischarakter. Obwohl die Region zwischen dem Fränkischen Seenland und dem Naturpark Altmühltal liegt, nimmt die Bettenkapazität genauso ab, wie die Zahl der Gasthöfe und Restaurants. Gegen diesen Trend hat „Die Sonne“ in Pappenheim nun die Erweiterung ihres Hotel- und Restaurantbereichs eröffnet. Die Politik feiert das als „Leuchtturmprojekt“, die Touristiker sehen darin immerhin einen „Lichtblick“.

Gelungene Heimpremiere: In der Landesliga Nord-West konnten sich die Volleyball-Damen des TSV 1860 Weißenburg als Aufsteiger mit 3:1 gegen Bayreuth und mit 3:2 gegen Dombühl durchsetzen. Viele Zuschauer erlebten in der Turnhalle am Seeweiher zwei sehenswerte Matches.