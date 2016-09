Heftiger Unfall im Pleinfelder Norden

PLEINFELD - Zwei Verletzte und ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag nördlich von Pleinfeld.

Bei einem schweren Unfall im Pleinfelder Norden haben sich ein Mann und eine Frau mittelschwere Verletzungen zugezogen. © Goppelt/News5



Verursacht hat den Unfall laut Polizei ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries, der vom Nordring in Pleinfeld nach links auf die Kreisstraße in Richtung Sportzentrum/See abbiegen wollte. Der Mann übersah einen von rechts kommenden Wagen, dessen Fahrerin nicht mehr bremsen konnte und heftig in die Beifahrerseite des silbernen Fords prallte.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die 59-Jährige zogen sich bei der Kollision nach Polizeiinformationen mittelschwere Verletzungen zu. Beide wurden zur Behandlung in die Kreisklinik gebracht. Ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstand. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls für gut eine Stunde voll gesperrt.

