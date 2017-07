Heftiges Unwetter im Weißenburger Land

WEISSENBURG - Das Unwetter am Sonntagabend hat den Landkreis vergleichsweise hart erwischt. Zumindest im Vergleich mit seinen mittelfränkischen Nachbarlandkreisen Ansbach und Roth. In Weißenburg-Gunzenhausen mussten die Feuerwehren 15-mal ausrücken. In Holzingen und Neudorf schlug der Blitz in Gebäude ein und verursachte kleine Brände. Im Landkreis Eichstätt dagegen wütete das Unwetter schwer.

Wie kurz vor dem Weltuntergang: Das Gewitter am Sonntagabend kündigte sich am Horizont mit bedrohlichem Szenario an. Unser Bild zeigt die Wetterfront in Bieswang. Foto: Markus Mühling



Für die größte Aufregung sorgte ein Blitz, der im Weißenburger Ortsteil Holzingen in ein Einfamilienhaus einschlug und einen kleinen Teil des Dachstuhls in Brand setzte. Augenzeugen berichteten, dass der Blitz zunächst in einen stählernen Strommast einschlug und von dort auf das nahegelegene Haus übersprang. Der Blitz soll mitten durch das Dach geschossen sein. Ganz Holzingen fuhr am späten Nachmittag aus den Sofas, so laut war der Knall des Einschlags.

Dafür sahen die Schäden vor Ort noch vergleichsweise überschaubar aus. Die Feuerwehren aus Weißenburg und Holzingen hackten den Dachstuhl in kleineren Teilen auf, während ein weiterer Trupp innen bereits den Löschangriff auf dem Dachboden begonnen. hatte. Die Feuerwehren hatten den Brand schnell unter Kontrolle, die Holzinger Wehr kümmerte sich nach dem Löschen des Brandes darum, das Dach wieder wetterfest zu machen. Verletzt wurde bei dem Blitzeinschlag niemand. Mit den Feuerwehren waren auch BRK und Polizei vor Ort.

In Holzingen mussten die Wehren aus Weißenburg und Holzingen ausrücken, um einen kleineren Dachstuhlbrand zu löschen: Der Blitz war zunächst in einen Strommast eingeschlagen und von dort auf das Haus übergesprungen. Foto: Jan Stephan



Zu einem Brand wegen Blitzschlag kam es auch im Pappenheimer Ortsteil Neudorf, wo der Blitz in ein Einfamilienhaus mit landwirtschaftlicher Nutzung einschlug und dort einen im Dachgeschoss gelagerten Heuballen in Brand setzte. Der Geschädigte löschte den Brand noch vor Ort selbst.

Die Integrierte Leitstelle Mittelfranken Süd bestätigte, dass das Unwetter in ihrem Zuständigkeitsbereich vor allem den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen getroffen habe. „Das war eindeutig der Schwerpunkt.“ Man habe 15 Einsätze der Feuerwehren zu verzeichnen gehabt, und zwar quer durch das Weißenburger Land. Die schwerwiegendsten seien die Lösch­einsätze nach Blitzeinschlägen gewesen. Ansonsten seien Keller vollgelaufen – unter anderem in Solnhofen und Möhren – und Bäume auf die Straße gekracht. Die Weißenburger Feuerwehr musste etwa einen Ast am Fußweg um den Seeweiher entfernen, der gebrochen war und herabzustürzen drohte.

Hagelkörner auf dem Jura

Im Großen und Ganzen kam Altmühlfranken so noch glimpflich davon, denn in Eichstätt etwa wütete das Unwetter erheblich heftiger. Dort kamen die Wehren auf rund 40 Einsätze und hatten unter anderem mit zentimetergroßen Hagelkörnern zu kämpfen, die auf dem Jura vereinzelt sogar geschlossene Jalousien und Fens­terscheiben durchschlugen.

Auch die Stadt Eichstätt selbst erwischte es schwer. Bäume kippten um oder verloren großformatige Äste. Zwischen Eichstätt Bahnhof und der Fasanerie fuhr ein Auto gegen einen umgestürzten Baum und die beiden leicht verletzten Insassen mussten aus dem Auto geschnitten werden.

In Weißenburg sorgte parallel zu dem Unwetter noch ein Brand in einem Teil der alten Mittelschule für zusätzliche Belastung bei den Rettungskräften.

Jan Stephan