HEIDENHEIM - Das große Weißenburg interessiert sich im April mal für das kleine Heidenheim am Hahnenkamm. Auslöser dafür ist der Historische Stammtisch in der ehemaligen Reichsstadt, der sein geschichtliches Interesse grundsätzlich breit aufstellt. Also referiert der ehemalige Heidenheimer Dekan Werner Kugler über „Heidenheim am Ende des Mittelalters“.

Das ist spannend, auch wenn Kugler am Telefon erst mal bedauernd feststellt, dass man „all das, was uns natürlich brennend interessiert, leider nicht beantworten kann“. In der Folge erzählt er dann allerdings, dass es schon ganz spannend sei, dass in Heidenheim nicht nur das mächtige Kloster das Sagen hatte, sondern es einen Bürgermeister und einen Stadtrat gab.

Eine Einrichtung, die man im Mittelalter vor allem von stolzen und mächtigen Städten, nicht aber von kleinen Marktflecken mit vielleicht einigen Hundert Einwohnern kennt. Und die Vertreter der Heidenheimer Bürger legten sich mitunter auch mit den mächtigen Äbten des Klosters an. „Die wollten etwa nicht, dass der Abt den Stadtpfarrer macht, sondern einen Weltgeistlichen. Das deutet schon darauf hin, dass da nicht alles ganz harmonisch ablief.“

Das hat sich zum Teil auch direkt überliefert, etwa in den Klagen der Bürger über manchen Abt, der den Bürgerstöchtern hinterhersteigt. Und mitunter muss das auch Erfolg gehabt haben, denn in den Urkunden tauchen immer wieder die Kinder von Äbten auf. „Das zeigt, dass das eben auch nur Menschen waren, die Ehelosigkeit ist nicht jedem gegeben“, zeigt sich Kugler verständnisvoll. Gut, kann er leicht machen, er ist diesbezüglich ja in der richtigen Konfession.

