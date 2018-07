Der Dauerbrenner im Weißenburger Bergwaldtheater: Der Brandner Kaspar der Weißenburger Bühne sorgte erneut für ausverkauftes Haus. Das liegt an einem starken Stück, aber mehr noch an einer hervorragenden Inszenierung und großartigen Schauspielern.Wer das noch nicht gesehen hat, ist selber schuld.

Meerjungfrauen im Freibad, Gelände-Skateboards, atmosphärischer Festivalplatz, Entspannung auf der Liegewiese, das fast schon traditionelle Stand-Up-Paddeln, Mountainbike-Probefahrten und noch so einiges mehr gab es beim diesjährigen Heimatrausch Festival in Pappenheim zu entdecken und genießen.

Enge Kiste zum Auftakt: Der Landesliga-Absteiger ESV Ansbach/Eyb (in Weiß) gewann am ersten Bezirksliga-Spieltag knapp und auch etwas glücklich mit 2:1 beim TSV 1860 Weißenburg (in Rot), der in einem umkämpften Match zu wenig aus seinen Chancen machte. Die Gäste dagegen agierten sehr effektiv.