GUNZENHAUSEN - Der Bär Dr. Brumm macht Urlaub auf Hula Hula. Er geht wandern, fährt Zug und feiert seinen Geburtstag. Dabei ist er nie allein. Zusammen mit seinen Freunden, dem Goldfisch Pottwal und Dachs unternimmt Dr. Brumm die wildesten Abenteuer.

Besonders der Sammelband von Dr. Brumm begeistert die Kinder total, weiß die Buchhändlerin Melena Renner. Sie liest in ihrer Buchhandlung Dr. Schrenk in Gunzenhausen einmal im Monat zusammen mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren verschiedene Kinderbücher. „Zuerst heißt es bei uns immer Schuhe ausziehen, in Decken einkuscheln und dann einfach den Geschichten lauschen“, sagt Renner.

Die Buchauswahl ist eher willkürlich – was gerade Neues in den Laden hineinschneit. Am besten kommen bei den Kindern aber witzige Geschichten an. Und Figuren, die bereits bekannt sind, wie Pettersson und Findus.

Dabei sind die Sitz- und Kuschelplätze neben der Buchhändlerin immer sehr begehrt. Schließlich geht es in der Lesestunde nicht nur ums Vorlesen. Die Kinder sollen auch die bunt gemalten Bilder im Buch betrachten können. Gemeinsam spricht Renner dann mit den Kindern über die Geschichte und die Illustrationen. Denn welche kleinen Details in Kinderbüchern zu sehen sind, entdecken meistens nur neugierige Kinderaugen.

Donnerstag, 26. April, 15 Uhr, Buchhandlung Dr. Schrenk, Gunzenhausen

