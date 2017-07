Helmut Kohls Trauerfeier: Weißenburger Bestatter waren dabei

Klaus und Heidi Unger waren in Straßburg und Speyer im Einsatz - vor 3 Stunden

WEISSENBURG - Ganz Deutschland, ja eigentlich ganz Europa hat am vergangenen Wochenende nach Speyer und Straßburg geblickt. In den beiden Städten fanden die Schwerpunkte der Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl statt. Ein Weißenburger Bestattungsunternehmen war dabei.

Von Weißenburg zum Großereignis: Im Bestattungsfahrzeug von Klaus und Heidi Unger wurde der Sarg Helmut Kohls von Oggersheim nach Straßburg gefahren. Die beiden Weißenburger waren anschließend auch bei den weiteren Trauerfeierlichkeiten in Speyer dabei. Kleines Bild: Der Blumenkranz der Witwe des Altkanzlers. © Mühling



Für Klaus Unger und seine Frau Heidi war es der „bislang mit Abstand spannendste und aufregendste Auftrag“ in ihrer fast zehnjährigen Tätigkeit als Bestatter. "Es war ein Mega­erlebnis, das seinesgleichen sucht", schwärmte Klaus Unger am Sonntagmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Er und seine Frau waren zu diesem Zeitpunkt gerade auf der Heimfahrt von Speyer nach Weißenburg und hatten äußerst arbeitsintensive Tage hinter sich mit vielen Besprechungen, ei­ner umfangreichen Generalprobe am Freitag und schließlich mit den langen Trauerfeierlichkeiten am kompletten Samstag.

Möglich gemacht hat das Ganze die Tatsache, dass sie im vergangenen Jahr ein neues Bestattungsfahrzeug der Spezialfirma Binz angeschafft haben. Die edle schwarze Limousine vom Typ "Metatron" war zuvor beim Staatsakt für den verstorbenen früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher im Einsatz gewesen und stand wenig später zum Verkauf. Weil im Hause Unger gerade eines der Fahrzeuge nach einem Unfall schwer beschädigt war, entschied man sich für den Kauf des gebrauchten, noblen Vorführwagens (wir berichteten). Wenige Monate später kam nun der Anruf der Firma Binz, ob man sich vorstellen könne, bei der Trauerfeier für den Altkanzler mitzuwirken. Denn es werde genau ein Fahrzeug dieses Typs benötigt.

Heidi und Klaus Unger mussten nicht lange überlegen, sagten zu und reisten am Donnerstag nach Speyer. Größte Sorge auf dem Hinweg: "Hoffentlich kommen wir heil an und haben keinen Unfall", berichtet Heidi Unger. Und ihr Mann Klaus fügt an: "Dann wäre alles vorbei gewesen." Sie kamen aber ohne Kratzer oder Delle an dem 204-PS-starken Fahrzeug an und fanden sich gleich voll in den Planungen. Die erste Besprechung dauerte bis nachts um 1.00 Uhr. Schon dabei zeigte sich die gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kollegen Tobias Göck sowie Dirk Schumacher aus Wiehl. Das Miteinander unter den Bestattern empfanden die Ungers als "sehr kollegial“ und als "absolutes Erlebnis". Klaus Unger: "Da haben wirklich alle an einem Strang gezogen.“

Und das war auch extrem wichtig, denn am Freitag und vor allem am Samstag musste ein Rädchen ins andere greifen. Von früh morgens bis spät in die Nacht war immer etwas zu tun, für Schlafen oder Essen blieb kaum Zeit. Diesen "Stress pur“ nahmen sie für die hautnahe Beteiligung an dem Großereignis aber gerne in Kauf.

Am Samstag in aller Früh wurde der Sarg von Helmut Kohl eingehüllt in die Europaflagge in Ludwigshafen-Oggersheim in das Unger-Fahrzeug mit dem Kennzeichen WUG-U-1999 verladen. Kollege Göck steuerte den Wagen in Richtung Straßburg zum EU-Parlament. Kohls Ehefrau Maike Kohl-Richter saß auf dem Beifahrersitz. Klaus Unger fuhr mit einem anderen Fahrzeug voraus, in dem sich der große Kranz der Witwe befand.

Nah bei Clinton und Co.

In Straßburg folgte der erste europäische Staatsakt der Geschichte für einen verstorbenen Politiker. Hier hatten die Ungers die Gelegenheit, zahlreiche weltbekannte Politiker wie Bill Clinton, Angela Merkel, Emmanuel Macron oder Jean-Claude Juncker beim Defilee aus nächster Nähe zu erleben. Anschließend brachten sie zusammen mit ihren Bestatter-Kollegen den Sarg sowie die Kränze zum Startplatz, von dem aus drei Helikopter in Richtung Ludwigshafen flogen, während die Trauerfahrzeuge den Landweg nach Speyer nahmen.

Dort wurden die Kennzeichen abgenommen und der Wagen der Firma Unger war ab sofort als sogenanntes Blumenfahrzeug unterwegs, in dem Kränze der hochrangigen Politiker nach der Trauerfeier transportiert wurden. Bei dem „äußerst eindrucksvollen Trauergottesdienst“ konnten Heidi und Klaus Unger neben den geladenen hochrangigen Gästen aus aller Welt im Dom „live“ dabei sein und waren auch hier auf Tuchfühlung mit der Polit-Prominenz.

Dieses "Wahnsinnserlebnis“ und das ganze weitere Drumherum müssen die Ungers natürlich erst noch richtig verarbeiten, sind aber schon jetzt „stolz und froh. Es erfüllt uns mit Ehrfurcht, dass wir Teil der Trauerfeierlichkeiten Dr. Helmut Kohls sein durften“, sagt Klaus Unger. Ihm und seiner Frau ist es in ihrem Beruf besonders wichtig, dass alle Menschen würdig zu Grabe getragen werden. Da spiele es letztlich keine Rolle, ob es sich um den Ex-Kanzler oder einen normalen Bürger handelt. Klar ist dennoch, dass die Aufregung und der Aufwand bei der Kohl-Beisetzung völlig aus dem Rahmen fielen.

In nächster Zeit wird man das Fahrzeug wieder vorwiegend in Weißenburg und Umgebung bei Aussegnungen und Beerdigungen sehen. "Es ist ein besonderes Auto mit vielen Extras“, schwärmt Klaus Unger. Hausintern hat der Binz-Metatron aufgrund seiner Vorgeschichte etwas salopp den Beinamen „Der Genscher“ erhalten. Nach den Ereignissen vom vergangenen Samstag könnte leicht „Der Kohl“ daraus werden. So oder so ist es für die zwei Macher der Deutschen Einheit irgendwie auch eine Form der Wiedervereinigung, dass sie auf ihren letzten irdischen Wegen im gleichen Wagen transportiert wurden.

