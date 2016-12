Herzinfarkt sorgte für Todesfall am Steuer

Der Unfall eines 60-jährigen Weißenburgers auf der B 2 hat ein tragisches Ende genommen - 19.12.2016 16:16 Uhr

WEISSENBURG - Der Autounfall eines 60-jährigen Weißenburgers auf der Bundesstraße 2 am Montag (wir berichteten) hat ein tragisches Ende genommen. Der Mann starb an den Folgen eines Herzinfarkts, den er offenbar bereits am Steuer seines Wagens erlitten hatte.

Hinter der Leitplanke eingeschert und dann 350 Meter auf dem Bankett geschlittert: Ein 60-jähriger Weißenburger verlor am Montag hinter dem Steuer seines Wagens das Bewusstsein und damit die Kontrolle über das Auto. Er starb wenig später. Foto: Heubeck



Man geht davon aus, dass der 60-Jährige im Auto das Bewusstsein und damit die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der zog daraufhin langsam, aber stetig nach links über die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem Metallpfosten eines Wegweisers und schlitterte 350 Meter am linken Bankett entlang, bis der Wagen schließlich mit nur noch geringer Geschwindigkeit an einer Lärmschutz­wand zwischen den Ausfahrten Römerbrunnen und Weißenburg-Süd zum Stehen kam.

Als die Ersthelfer eintrafen, war der Fahrer nicht mehr ansprechbar. Nach den ärztlichen Untersuchungen ging man davon aus, dass ein Herzinfarkt der Grund für den Unfall war. Zunächst konnte der Mann offenbar noch mal reanimiert werden, verstarb dann aber wenig später im örtlichen Krankenhaus.

Rainer Heubeck