Hilfe für den erkrankten Dominik

Sechsjähriger Bub braucht Stammzellenspender

MÖRNSHEIM - Am Samstag, 21. Januar findet von 11.00 bis 16.00 Uhr in der Mörnsheimer Grundschule eine Typisierungsaktion statt. Konkreter Anlass ist die schwere Erkrankung des erst sechsjährigen Dominik, der mit der ständigen Gefahr leben muss, dass er an Blutkrebs erkrankt. Vier von fünf Patienten kann mit einer Stammzellenspende geholfen werden.

Sieht fröhlich aus, ist aber schwer krank: Der erst sechsjährige Dominik (rechts) leidet an einer schweren Knochenmarkerkrankung. Nur eine Stammzellenspende kann ihm helfen. Deshalb findet am Samstag in zwei Wochen in Mörnsheim eine große Typisierungsaktion statt, bei der man sich als Spender registrieren lassen kann. © Privat



Dominik aus Mörnsheim leidet unter MDS – einer schweren Erkrankung des Knochenmarks. Für die Eltern von Dominik waren die letzten Jahre eine Katastrophe: Erst wurde bei ihrem Sohn Autoimmunthrombozytopenie diagnostiziert – eine Krankheit, bei der der Körper unter einem Mangel an Blutplättchen leidet. Anfang 2015 kam mit einer neuen Diagnose dann der nächste Schock: MDS – das Myelodysplastische Syndrom.

Typisch für die Erkrankung ist, dass das Knochenmark nicht mehr in der Lage ist, vollständig funktionstüchtige Blutzellen zu bilden. Besonders tü­ckisch: Nicht selten folgt auf MDS eine akute Leukämie. Die Rettung für Dominik und auch für viele andere Erkrankte ist eine Stammzellspende. Da­her setzen Dominiks Eltern all ihre Hoffnung auf die Typisierungsaktion, die auch einen prominenten Unterstützer hat: den CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Reinhard Brandl aus Eitensheim.

Er hat sich im Jahr 2002 selbst ty­pisieren lassen und wurde im Januar 2011 als passender Spender für einen Leukämiekranken identifiziert. Brandl ruft die Menschen aus der Region zur Typisierung auf. Er selbst hat es jedenfalls noch nie bereut, dass er sich typisieren ließ. Ganz im Gegenteil: „Es war für mich ein großes Glück, dass ich meine Stammzellen einem Patienten spenden durfte und somit sein Leben retten konnte.“

Hervorragende Betreuung

Die Betreuung durch die Stiftung AKB sei hervorragend gewesen. Noch nie in seinem Leben sei er so gründlich untersucht worden wie im Vorfeld der Stammzellenentnahme. Natürlich sei die Spende mit einem gewissen zeitli­chen Aufwand und persönlichen Einschränkungen verbunden. Aber all das sei nichts im Vergleich zu dem Nutzen, der sich daraus ergebe.

Mörnsheims Bürgermeister Richard Mittl hat für die Aktion die Schirmherrschaft übernommen. Er appelliert an den Zusammenhalt der Gemeinden in der Umgebung: „Wir möchten alles in unserer Macht Stehende tun, um zu helfen. Deshalb bitte ich Sie von Herzen, uns zu unterstützen.“ Ganz gleich ob man selbst zur Typisierungsaktion komme oder Geld für die Stiftung spendet, um weitere Typisierungen finanzieren zu können. Denn die Kosten dafür werden von den Krankenkassen nicht übernommen.

Jedes Jahr erkranken in Deutschland nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts Berlin rund 11000 Menschen neu an Leukämie. Zwar haben sich bereits mehr als 29 Millionen Menschen in ein weltweit vernetztes Spenderregister aufnehmen lassen, jedoch gibt es für jeden fünften Patienten noch immer keinen passenden Spender.

Für Gesunde sind nur wenige Tropfen Blut und ein paar Minuten Zeit notwendig, um sich typisieren zu lassen. Für Leukämiepatienten bringt je­der neu Registrierte die Chance, wieder ganz gesund zu werden. Typisieren lassen kann sich jeder zwischen 17 und 45 Jahren, der gesund und in körperlich guter Verfassung ist.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.akb.de/stammzellspen­de/blutstammzellspender-werden. Spenden auf das Konto der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern, IBAN: DE33 7025 0150 0022 3946 21, Verwendungszweck: Dominik. Für Spenden ab 50 Euro wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt, wenn die Adresse angegeben wird.

Markus Steiner