Hund vor Discounter abgestochen?

PLEINFELD - Wenn es sich nicht um Fake-News handelt, dann ist der geschilderte Fall strafrechtlich betrachtet zwar nur eine Sachbeschädigung. Ethisch betrachtet wäre es eine schreckliche Gräueltat. Laut Berichten im Internet soll am vergangenen Samstag vor dem Pleinfelder Penny-Markt in der Ellinger Straße ein angeleinter Jack-Russel-Terrier erstochen worden sein.

Hier soll sich die Gräueltat zugetragen haben: Vor dem Pleinfelder Penny-Markt soll am Samstagnachmittag ein angeleinter Jack-Russel-Terrier erstochen worden sein. Mittlerweile ist das Polizeipräsidium Mittelfranken eingeschaltet. © Markus Steiner



Die Besitzerin vermutet, dass es sich um einen Racheakt handeln könnte und hofft, dass sie mit Hilfe von Zeugen den Täter finden kann.

„Liebe Pleinfelder, heute wurde vor Penny in der Ellinger Strasse 14 gegen 14:20-14:30 unser kleiner Jack Russel Terrier von einem Dreckschwein erstochen. Haben Sie etwas gesehen oder gehört? Oder vielleicht Jemand, der mit dieser Aktion prahlt... zeigt Herz und Verstand und helft uns!!! Jegliche Hinweise helfen.“

Der Post auf Facebook wurde bis gestern weit über 6 000 Mal geteilt. Die Kommentare sind – wie so oft in Internetforen – sehr heftig. „Wenn man ihn findet dann schiebt ihn ein Messer für mich mit rein“, schreibt eine Userin in nicht ganz korrektem Deutsch. „Was für ein Psycho macht so etwas?????“, fragt ein anderer mit vielen Fragezeichen. Etliche äußern Rachegelüste, die nicht druckreif sind, und hetzen zum Teil gegen mutmaßliche Täter, die „garantiert nicht deutsch“ sein können. Wiederum andere bezweifeln, dass es die Bluttat überhaupt gegeben hat.

Hat sich der Vorfall wirklich so zugetragen, wie geschildert? Unsere Nachfrage bei der Polizeidienststelle in Weißenburg wurde sofort weitergeleitet an das Polizeipräsidium Nürnberg, das sich auch wegen gehäufter Presseanfragen jetzt um den Fall kümmert. Die Polizeibeamten aus Weißenburg sind dagegen weiterhin mit den Ermittlungen betraut.

Im Nürnberger Präsidium bestätigte Polizeisprecher Christian Daßler auf Anfrage des Weißenburger Tagblatts, dass der Vorfall am Sonntag bei der Polizeidienststelle in Weißenburg von der Pleinfelder Hundebesitzerin zur Anzeige gebracht wurde. Behauptungen, dass sich die Polizei erst gar nicht um den Fall gekümmert habe, seien somit schlicht falsch, stellte der Pressesprecher klar. Die Hundeleiche wurde zunächst erst einmal auf der Weißenburger Polizeiwache verwahrt. Weil die Ermittlungen derzeit aber noch laufen, könne man noch nicht viel Konkretes sagen, betonte der Pressesprecher.

„Der Hund ist tot“

Nur eines steht für die Polizei bislang fest: „Der Hund ist tot.“ Gestern hat die Staatsanwaltschaft entschieden, dass sie eine amtstierärztliche Obduktion des Jack-Russel-Terriers anordnet. Erst nach der Obduktion könne man zweifelsfrei sagen, wie der Hund wirklich zu Tode gekommen ist. Das Ergebnis soll möglichst bald in den nächsten Tagen vorliegen. Für Laien sei jedenfalls nicht zweifelsfrei zu erkennen, wie und warum der Hund verstarb, sagte Daßler unserer Zeitung.

Wurde „Lilly“ erstochen? Eine Obduktion soll klären, ob die Gerüchte, die im Internet die Runde machen, stimmen können.



Indes gibt es im Internet die wildes­ten Spekulationen, was hinter der angeblichen Messerattacke stecken könnte. „War der Hundemord von Pleinfeld ein Racheakt?“, fragt auch das News-Portal „reporter 24“, das mit der 28-jährigen Hundebesitzerin gesprochen hat. Die Reporter wollen erfahren haben, dass der vermeintliche Vorfall im Zusammenhang mit einem früheren Zwischenfall vor dem Pleinfelder Penny-Markt stehen könnte. Damals soll die kleine Hundedame, die auf den Namen „Lilly“ hörte, vor dem Einkaufsmarkt ein Kind gebissen haben, als es ihr zu nahe kam.

Laut Angaben von „reporter 24“ wurde der kleine Jack-Russell-Terrier jedenfalls genau dort erstochen, wo er einige Monate zuvor das Kind gebissen haben soll. Eine Besichtigung des vermeintlichen Tatorts durch unsere Zeitung ergab keine Auffälligkeiten, Blutspuren auf dem Pflaster vor dem Markt konnten wir jedenfalls augenscheinlich nicht entdecken.

Was ist passiert?

Am Montag waren Beamte der Polizeiinspektion Weißenburg noch einmal in Pleinfeld vor Ort und führten weitere Befragungen und intensive Ermittlungen durch. „Wir wollen klären, was überhaupt genau passiert ist“, sagte der Polizeisprechger. Er geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass es sich bei dem geschilderten Fall nicht um Fake-News, also erfundene Nachrichten, handelt – obwohl es in der Darstellung einige fragliche Punkte gibt.

