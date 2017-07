Ideales Wetter herrschte beim Altstadtfest-Sonntag in Weißenburg und so fanden sich auch am dritten Festtag richtig viele Menschen ein. Sie erlebten unter anderem die skurrilen Straßenmusiker von Motovidlo aus Prag, die jungen Tänzer des Stylissimo Dancestudios und die schrägen Spielleut Bordunitas beim historischen Stadtgrabenfest. Abends dann herrschte bestes Biergartenwetter, zu dem unter anderem die Frankenbänd am Marktplatz sowie Holm & Co. auf der Cancun-Bühne in der Luitpoldtraße in die Saiten hauten. © Robert Renner