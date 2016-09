In der Weißenburger Bibliothek gibt es jetzt auch Filme

WEISSENBURG - Die Stadtbibliothek in Weißenburg hat ab heute ein neues Angebot: Ab sofort gibt es dort auch Filme zum Ausleihen. Seit einigen Jahren gehören DVDs selbst in kleineren Bü­chereien zum Standard, vor allem im Segment der Familienunterhaltung. Die Weißenburger Bibliothek war bisher zurückhaltend, was sogenannte Non-Books betrifft.

Neben der umfangreichen Buchauswahl gab es bisher nur CDs und Gesellschaftsspiele. Eine Spende der Sparkassen-Kulturstiftung ermöglicht nun den Einstieg auch in die Filmausleihe. Dabei soll keine direkte Konkurrenz zur vorhandenen kommerziellen Videothek eröffnet werden. In der Bibliothek findet man ak­tuelle Literaturverfilmungen für Kinder und Erwachsene, Familienfilme, gesellschaftskritische Filme mit einer Freigabe von höchstens ab zwölf Jahren.

Darüber hinaus Filme zu einzelnen Sachthemen. Das Angebot findet man gut sichtbar im Erdgeschoss der Bibliothek, für die Ausleihe benötigt man lediglich einen gültigen Leseausweis. Einen Überblick bietet der Internet-Katalog der Bibliothek, dort lassen sich einzelne Filme auch vorbestellen.

Die Ausleihdauer beträgt eine Woche, die Rückgabe ist auch außerhalb der Öffnungszeiten über die Rückgabeklappe möglich. Betreut wird der Filmbereich in der Stadtbibliothek von Auszu­bildender Angelika Page. Sie hat die Vorauswahl getroffen, die Einkäufe abgewi­ckelt und die Filme ins Büchereisystem eingepflegt.