"In Ellingen lässt es sich gut leben"

ELLINGEN - „Die menschliche Gestalt gleicht einem Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden“, wusste bereits der römische Philosoph Seneca, den Bürgermeister Walter Hasl in seiner Neujahrsrede eingangs zitierte. Der Ellinger Rathauschef formulierte es dann auch noch einmal mit eigenen Worten: „Vieles, was Ellingen und deren Ortsteile lebens- und liebenswert macht, geht auf Ihr Handeln oder Ihre Initiativen zurück.“

Viele engagierte Besucher, ein dankbarer Bürgermeister: Walter Hasl ist mit den Entwicklungen der Stadt Ellingen überaus zufrieden. © Markus Steiner



Walter Hasl bekannte gleich zu Beginn seiner Ansprache in der voll besetzten kleinen Schulturnhalle, dass es sich in Ellingen aus seiner Sicht „gut leben und wohnen“ lässt und im vergangenen Jahr viel erreicht wurde. So gibt es in der Deutschordensstadt eine starke Nachfrage nach Bauplätzen, sodass man mit der Erschließung von Wohnbaugebieten gar nicht mehr nachkomme. Weil in Weißenburg Bauplätze zuletzt rar und teuer waren, sind Bauwillige gerne in die günstigere Nachbarstadt ausgewichen.

Bis auf ein Grundstück verkauft

In dem bereits erschlossenen Baugebiet Windhofplateau Ost II in der Verlängerung der Elisabeth-Herold-Stra­ße wird bereits gebaut, alle städtischen Grundstücke sind Hasl zufolge bereits verkauft. Im Ellinger Ortsteil Stopfenheim gibt es ebenfalls ein neues Baugebiet: das „Trappfeld“. Hier wurde für neun von insgesamt 15 Bauplätzen bereits ein Kaufvertrag beim Notar abgeschlossen. Weitere Reservierungen liegen vor. Die Preise für den Quadratmeter Grund: 75 Euro im Trappfeld. Im älteren Stopfenheimer Baugebiet „Binsfeld“ kostete der Quadratmeter 54 Euro. Bis auf ein kleines Grundstück sind dort bereits alle verkauft.

Wegen der große Nachfrage nach Baugrundstücken und einer langen Bewerberliste hat der Ellinger Stadt­rat ein Bauleitverfahren für ein neues Baugebiet am Windhofplateau im vergangenen Dezember auf den Weg gebracht, das rund 30 Bauplätze umfasst, berichtete Hasl, der sich vor allem darüber freute, dass sein 2015 geäußerter Wunsch bereits in Erfüllung ging.

Vor allem das vielseitige ehrenamtliche Engagement der Ellinger fand der Rathauschef lobenswert und ermunterte die Bürger, sich auch weiterhin für das Gemeinwohl in der Stadt und den Ortsteilen starkzumachen. © Markus Steiner



Damals hatte er beim Neujahrsempfang über die geringen Geburtenzahlen geklagt, die seitdem nach oben gingen: 2014 waren es in Ellingen, den Bachgemeinden und Stopfenheim nur 17 Kinder. 2016 waren es bereits 29. „Geht doch!“, meinte Hasl lapidar und fügte scherzhaft an: „Wenn Ihr immer alles machen würdet, was Euer Bürgermeister sagt . . .“

Eine Folge des Ellinger Babybooms: Die Stadt musste zwei neue Kinderkrippen einrichten. Eine im Kindergarten in Stopfenheim und eine im Kinderhaus Ellingen, wo der Gymnas­tikraum zur Krippe umgebaut wurde. Im Lauf dieses Jahres wird im Kindergartengelände in Ellingen zudem der Neubau einer Kinderkrippe entstehen. Die bisherige Krippe kann dann in den Neubau umziehen und der frei werdende Raum wird zum Personalraum umfunktioniert.

Auch am anderen Ende der demografischen Skala war die Stadt Ellingen nicht untätig und hat noch Ende Dezember 33 barrierearme und altersgerechte Wohnungen in der Wohnanlage „Spitalgarten“ übergeben. Das 5,5 Millionen Euro teure Projekt sei Hasl zufolge eine „Mammutaufgabe“ gewesen, die sich letztlich aber für Ellingen gelohnt hat: Die Außenanlagen sind bereits fertig – bis auf die Begrünung, die im kommenden Frühjahr in Angriff genommen wird.

Hasls Dank galt in diesem Zusam­menhang nicht nur den Architekten und Fachbüros, sondern vor allem dem ehemaligen 2. Bürgermeister Ellingens, Helmut Lechner: „Ohne sein ehrenamtliches Engagement und sein Fachwissen hätten wir das nicht geschafft.“

Rege Bautätigkeit

Im Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit in Ellingen sprach der Bürgermeister auch die Rathaussanierung an, die abgeschlossen und mit 1,2 Millionen Euro auch im veranschlagten Kostenrahmen geblieben ist. Allerdings sei während der Sanierungsarbeiten der Sitzungssaal stark in Mitleidenschaft gezogen worden und müsse deshalb ebenfalls saniert werden. Nach mehr als 30 Jahren sei aber auch das „kein Luxus mehr“, meinte Hasl, der in seiner Kommune auch neuen sozialen Wohnraum schaffen will – „für Menschen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt keine entsprechende Wohnung leisten können“.

So sollen im sogenannten „Eyfriedhaus“ im Rosental vier Wohnungen und im „Hauserschwarz-Anwesen“ in Stopfenheim drei Wohnungen entstehen, die vom Freistaat Bayern und dem Wohnungspakt Bayern sowie der Städtebauförderung subventioniert werden. Ähnlich schwer sei es für die Kommune, Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge zu finden, wenn diese die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen müssen. Denn es gebe zwar viele leer stehende private Immobilien, doch würden diese oft nicht zur Vermietung angeboten.

In diesem Kontext bedankte sich Hasl bei allen ehrenamtlichen Helfern in Ellingen und Stopfenheim, die sich für Flüchtlinge engagieren. Alle Bürger, die sich für ihre Kommune engagieren, würden zur Stärke der Gemeinde in großem Maße beitragen, wenn sie Verantwortung übernehmen und zum Gemeinwohl beitragen, was so viele im vergangenen Jahr bereits getan hätten.

Hasl ermutigte alle Anwesenden, sich auch weiterhin für Ellingen und seine Bürger zu engagieren, damit die Stadt und die Ortsteile auch künftig liebens- und lebenswert bleiben: „Wenn wir zusammenstehen, gemeinsam wirken und weiterhin so gut überparteilich im Stadtrat zusam­menarbeiten, dann können wir – das hat sich in den letzten Jahren erwiesen – große Herausforderungen meis­tern.“

