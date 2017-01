Akrobatik, Schautanz und gute Pointen: Der Inthronisationsball der KaGe Ellingen bot auch in diesem Jahr wieder viel Unterhaltsames. Für eine gutgeglückte Premiere sorgten die zwei Ortspfarrer, die gemeinsam in die Bütt stiegen.

Ein Erfolg mit besonderer Dimension: Zum zweiten Mal in der über 30-jährigen Geschichte des Hallenfußballs in der Region hat sich der TSV 1860 Weißenburg den Kreismeisrertitel bei den Herren geholt. Im Halbfinale besiegte der Bezirksligist den SC Großschwarzenlohe, im Endspiel den ASV Neumarkt (nach Sechsmeterschießen). Danach war vor allem Jubel angesagt. Am Sonntag, 22. Januar, geht es für den Sieger des Gebietes Neumarkt/Jura mit der Bezirksendrunde weiter.