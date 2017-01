In Weißenburg geht es um die ersten Endrunden-Tickets

Zwischenrunden-Turnier am Donnerstag 5. Januar ab 18.15 Uhr in der Landkreishalle - 04.01.2017 15:50 Uhr

WEISSENBURG - Start in die Zwischenrunde: Am Donners­tag, 5. Januar, werden in Weißenburg und Neumarkt die ersten Teilnehmer für die Endrunde der Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Herren ermit­telt. Teil zwei der Zwischenrunde folgt dann am Sonntag in Freystadt und Schwabach.

Weiterhin in Torlaune? Die TSG Solnhofen (Bildmitte Engin Ismail-Retzep im Spiel gegen den FC Nagelberg) erzielte in der Vorrunde 16 Treffer in vier Partien und will heute auch bei der Zwischenrunde in Weißenburg weiterkommen. © Uwe Mühling



Weiterhin in Torlaune? Die TSG Solnhofen (Bildmitte Engin Ismail-Retzep im Spiel gegen den FC Nagelberg) erzielte in der Vorrunde 16 Treffer in vier Partien und will heute auch bei der Zwischenrunde in Weißenburg weiterkommen. Foto: Uwe Mühling



Mit der Zwischenrunde greifen auch die höherklassigen Teams von der Bezirksliga aufwärts erstmals ins Geschehen ein. So auch beim Weißenburger Turnier, das um 18.15 Uhr in der Landkreishalle beginnt. Hierfür wurden die beiden Bezirksligisten TSV 1860 Weißenburg und TSG 08 Roth gesetzt. Die TSV-Sechziger sind zugleich Ausrichter und gehen als frischgebackener Stadtmeister ins Turnier.

Wer im Endeffekt weiterkommt und die zwei Tickets für die Endrunde um den „VGN-Lotto-Bayern-Hallencup“ im Kreis Neumarkt/Jura für sich verbuchen kann, wird sich zeigen. Gerade durch die abschließenden Überkreuzspiele der Gruppenersten und -zweiten (auch Halbfinals oder Play-offs genannt) ist einiges möglich.

Der TSV 1860 trifft in der laufenden Gruppe C der Zwischenrunde auf die beiden Kreisligisten TSG Solnhofen und SV Cronheim sowie auf den Au­ßenseiter von der DJK Workerszell (A-Klasse). Die Weißenburger wollen natürlich – ebenso wie Solnhofen – zumindest das Play-off erreichen. Gleiches gilt für die TSG 08 Roth als Favorit der Gruppe D. Der Bezirks­ligist trifft auf die SG Ramsberg/St. Veit (Kreisliga), die DJK Obererlbach (Kreisklasse) und den SC Ettenstatt (A-Klasse), der als Nachrücker für den SSV Oberhochstatt dabei ist.

In den vergangenen Jahren hat die SG Ramsberg/St. Veit den Hattrick geschafft und sich dreimal in Serie für die Kreisendrunde qualifiziert (einmal reichte es sogar zur Bezirksmeisterschaft). Von der SG darf man auch heuer wieder einiges erwarten – nicht zuletzt einen großen Fanblock. Die TSG Solnhofen war seit 2010 ebenfalls dreimal in der Endrunde dabei, allerdings verteilt auf die Jahre 2011, 2012 und 2015. Dauerbrenner schlechthin aus dem Jura Süden ist jedoch der TSV 1860 Weißenburg, der seit 2010 nur zweimal in der Endrunde fehlte (2011 und 2015) und im Jahr 2014 sogar Bezirksmeister wurde und als solcher zur „Bayerischen“ nach Coburg fahren durfte.

Acht Endrundenteams gesucht

Das alles ist aber Vergangenheit, aktuell geht es für die Teams erst einmal um ein gutes Abschneiden in der Zwi­schenrunde. Hier steht Abend auch das Neumarkter Turnier am Plan (Beginn: 17.30 Uhr). In der Halle der Mittelschule West sind dabei der ASV Neumarkt (Gruppe A, Bayernliga) und der BSC Woffenbach (Gruppe B, Bezirksliga) die Favoriten auf die Endrundenteilnahme. Weiter geht es am Sonntag, 8. Januar, mit den Zwischenrunden in Schwabach und Freystadt (jeweils 14.00 Uhr). In Schwabach sind die beiden Landesligisten SC 04 Schwabach und TSV Kornburg als Gruppenköpfe gesetzt, in Freystadt mischen unter anderem der SV Seligenporten (Regionalliga) und der TSV Greding (Bezirksliga) mit.

Bei den vier Zwischenrunden-Turnieren wird es am Ende insgesamt acht Halbfinal- beziehungsweise Play-off-Sieger geben, die sich für die diesjährige Kreisendrunde qualifizieren. Die Finalrunde findet am Sonntag, 15. Januar, ab 14.00 Uhr in der Schwabacher Hans-Hocheder-Halle statt, wo­bei für den Kreismeister und den Zweitplatzierten die Reise noch weiter geht, nämlich zur Bezirksmeisterschaft am 22. Januar in der Hilpoltsteiner Stadthalle.

Uwe Mühling