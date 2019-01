In Weißenburg gibt es vier Titel für Frauen und Juniorinnen

Endrunden des Kreises Neumarkt/Jura am 19. und 20. Janauar in der Landkreishalle - vor 8 Minuten

WEISSENBURG - Im Frauen- und Juniorinnenfußball richten sich an diesem Wochenende die Blicke nach Weißenburg: In der Landkreishalle gehen sämtliche vier Endrunden des Kreises Neumarkt/Jura über die Bühne. Am Samstag fallen die Titel-Entscheidungen bei den Frauen und der U15, am Sonntag sind die U17 und die U13 an der Reihe.

Als Lokalmatador dabei: Der DSC Weißenburg (hier gegen die Eintracht Kattenhochstatt) hat sich über zwei Vorrunden-Turniere für die Endrunde in der heimischen Landkreishalle qualifiziert. Foto: Rainer Heubeck



Ausrichter ist einmal mehr der heimische DSC Weißenburg in Zusammenarbeit mit der Kreisspielleitung um Reinhold Heß (DJK Fiegenstall). Jeweils dreimal vertreten sind der SV Leerstetten, die SG DJK Fiegenstall, der FV Dittenheim, der TV Hilpoltstein, der FC Ezelsdorf und der TSV Mörsdorf. Sogar in allen vier Altersklassen ist die Spielgemeinschaft des SV Abenberg und des TSV Wassermungenau dabei – teils auch unter dem Namen ihrer beiden Stammvereine.

Bei allen vier Turnieren geht es auch um die Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft, die eine Woche später am 26. und 27. Januar in Herrieden stattfindet. Der Ausrichter SV Weinberg ist dort in allen Altersklassen ebenso gesetzt wie die vier Titelverteidiger, nämlich 1. FC Nürnberg (Frauen), Post SV Nürnberg (U17), DJK BFC Nürnberg (U15 und U13). Hinzu kommen jeweils die drei Meister und Vizemeister aus den drei mittelfränkischen Kreisen.

Das heißt: Auch die jeweiligen Finalisten bei den Kreisendrunden NM/ Jura in der Weißenburger Landkreishalle sind eine Woche später auf mittelfränkischer Ebene in Herrieden dabei. Im Kreis Neumarkt/Jura machen am morgigen Samstag, 19. Januar, ab 9 Uhr die U15-Juniorinnen den Auftakt in der Landkreishalle. Hier gab es mangels Teilnehmerzahl im Vorfeld keine Qualifikation. Die DJK Fiegenstall und der FV Dittenheim (beide Gruppe A) werden die Landkreisfarben vertreten. Das Finale ist laut Spielplan für 13 Uhr vorgesehen.

Im Anschluss folgt ab 14 Uhr die Entscheidung bei den Frauen. Hier haben acht Mannschaften über zwei Vorrunden ihr Ticket gelöst – unter ihnen der Titelverteidiger SV Leerstetten (Gruppe B) und der Lokalmatador DSC Weißenburg (Gruppe A). Das Finale findet um 18.15 Uhr statt.

Der zweite Turniertag (Sonntag, 20. Januar) beginnt erneut um 9 Uhr und zwar mit den U13-Juniorinnen. Auch in dieser Altersklasse gab es keine Quali und erneut sind die DJK Fiegenstall und der FV Dittenheim (beide Gruppe A) am Start. Dritter Vertreter des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen ist der BV Bergen. Das Endspiel ist wieder um 13 Uhr angesetzt.

Abschluss der Turnierserie ist am Sonntag ab 14 Uhr mit den U17-Juniorinnen. Unter den acht qualifizierten Mannschaften sind wiederum Fiegenstall und Dittenheim (beide Gruppe B). Das Endspiel und damit der Abschluss der diesjährigen Kreismeisterschaft bei den Fußball-Mädels ist für 18.15 Uhr geplant. Nachstehend die Einteilungen:

Samstag, 19. Januar

Endrunde U15-Juniorinnen (C) ab 9 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle: Gruppe A: SV Leerstetten, FV Dittenheim, SG DJK Fiegenstall, 1. FC Deining; Gruppe B: TSV Mörsdorf, FC Ezelsdorf, SV Abenberg, TV Hilpoltstein; Halbfinale um 11.45 Uhr; Endspiel um 13 Uhr.

Endrunde Frauen ab 14 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle: Gruppe A: SG SV Abenberg, DSC Weißenburg, SV Stauf, SG TSV Katzwang; Gruppe B: SV Sulzkirchen, SV Leerstetten, TV Büchenbach, TSV Mörsdorf; Halbfinale um 17 Uhr; Endspiel um 18.15 Uhr.

Sonntag, 20. Januar

Endrunde U13-Juniorinnen (D) ab 9 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle: Gruppe A: TSV Wassermungenau, SG DJK Fiegenstall, FV Dittenheim, TSV 04 Feucht; Gruppe B: TSV Katzwang, TV Hilpoltstein, FC Ezelsdorf, BV Bergen; Halbfinale um 11.45 Uhr; Endspiel um 13 Uhr.

Endrunde U17-Juniorinnen (B) ab 14 Uhr in der Weißenburger Landkreishalle: Gruppe A: TV Hilpoltstein, FV Obereichstätt, TSV Mörsdorf, SV Leerstetten; Gruppe B: SG DJK Fiegenstall, FC Ezelsdorf, SV Abenberg, FV Dittenheim; Halbfinale um 17 Uhr; Endspiel um 18.15 Uhr.

Uwe Mühling