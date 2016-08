Jagd- und Fischereiszene trifft sich in Ellingen

Fachmesse findet Mitte Oktober rund um die Residenz statt - vor 49 Minuten

ELLINGEN - Vom 14. bis zum 16. Oktober wird Ellingen wieder zum Treffpunkt der Jagd- und Fischerei­szene. In der Residenz und zusätzlichen Zelthallen laufen die 3. Internationalen Jagd- und Fischereitage.

Diesmal etwas später: Die ersten beiden Ausgaben der Internationalen Jagd- und Fischereitage in Ellingen liefen im September. Diesmal hat der Veranstalter einen Termin Mitte Oktober gewählt. Erwartet werden 250 Aussteller. Foto: Archiv



Die Zahl der Aussteller hat sich auf 250 noch einmal erhöht. Die Jagd­waffenbranche beispielsweise ist mit Krieghoff, Mauser, Sauer, Merkel und weiteren so stark vertreten wie noch nie. Schmidt & Bender, Zeiss, Leica, Minox und weitere Unternehmen zeigen das Aktuellste aus dem Optikbereich. Einen großen Teil der Ausstellungsfläche nehmen Hersteller und Händler aus dem Outdoor- und Ausrüstungsbereich ein.

Kräftig zugelegt hat auch die Beteiligung der Jagdreiseveranstalter, versprechen die Organisatoren der Messe. Traumreisen in alle Teile der Welt können in Ellingen gebucht werden und wer schon ein bisschen Vorfreude spüren möchte, kann sich an der „Safaribar“ mit Gleichgesinnten unterhalten oder bei einem exotischen Drink den aufregenden Jagderlebnissen von „Team Winz“ lauschen. Nicht weniger spannend sind die Geschichten über die heimische Jagd beim „Jägertreff“ am Stand von Erdinger Weißbier. Und auch den Jägerinnenstammtisch von Natascha Rieger gibt es wieder. Auf dem Geländewagenparcours von Mercedes-Benz probiert man das neue GLC Coupé, und am Stand der „Pirsch“ testet man seine Schießkunst.

Natürlich darf es in einem solchen Ambiente nicht an Exklusivem fehlen: Holt’s aus England präsentiert Kostbarkeiten, Gregor Schmidt-Colberg ist mit den „Italienern“ Bosis und Zoli dabei, und Büchsenmacher wie Jens Ziegenhahn, Jonathan Butzer, Falk Henninghaus, Oswald Prinz, Heinrich Schiller, Thomas Heuberg zeigen ihre Handwerkskunst. Auch Messermacher, Gamsbartbinder, Schuhmacher, Lederhosenschneider und Dirndlschneiderinnen lassen sich über die Schulter schauen.

In der Schlosskirche gibt es Vorträge und Konzerte. Im prachtvollen Innenhof der Residenz ist zudem den ganzen Tag für Programm gesorgt. Jagdhornbläsergruppen aus ganz Bayern, Volksmusik und Tanz, Böllerschützen, Jagdhunde, Greifvögel versprechen ein einzigartiges Rahmenprogramm. Aber auch schottische Piper, spanische Tanzgruppen und afrikanische Savannentrommler sind mit von der Partie. Und auch in Sachen Kulinarik hat die Messe zugelegt und bietet neben der bewährten Vielfalt diesmal erstmals ein Weinzelt.