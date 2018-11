Jede Menge schwedischer Welthits in Weißenburg

WEISSENBURG - Abba ist Kult. Abba verbindet Generationen. Die Songs der vier Schweden kennt bis heute jedes Kind. Im Januar nächs­ten Jahres sind sie live auf der Bühne im Kulturzentrum Karmeliterkirche zu erleben. Die Show „Super Abba“ macht nach dem Erfolg im Februar dieses Jahres am Donnerstag, 24. Januar, nächsten Jahres erneut Station in Weißenburg.

Noch mal: Die Show „Super Abba“ kommt am Donnerstag, 24. Januar, erneut ins Kulturzentrum Karmeliterkirche. Bereits im Februar erlebten knapp 400 Besucher eine perfekt einstudierte Show mit Hits am laufenden Band. © Jan Stephan



In einem bis ins Detail musikalisch choreografierten Livekonzert sind die unvergessenen Songs von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny zu erleben. Zusammen mit ihrem Mentor und Manager Stig Anderson entschlossen sich die begnadeten Musiker und Soundtüftler Benny Andersson und Björn Ulvaeus 1972 nach bereits beachtlichen Erfolgen in Schweden ihre Ehefrauen Anni-Frid Lyngstad und Agnetha Fältskog als Sängerinnen mit ins Boot zu holen und landeten mit „People need Love“ und „Ring, Ring“ auf Anhieb Super-Hits.

1974 gewannen sie mit „Waterloo“ den „Grand Prix“ in Brighton und der Rest ist Geschichte. Eine unglaubliche Weltkarriere startete. „Dancing Queen“, „Take a Chance on me“, „Mamma Mia“, „Super Trouper“, „I have a Dream“, „The Winner takes it all“, „Money, Money, Money“, „SOS“, „Chiquitita“, „Fernando“, „Voulez-Vous“, „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ und „Thank You For The Music“ sind dabei nur eine Auswahl der Erfolge, die zwischen 1973 und 1981 entstanden sind. Die sieben Alben der Gruppe kamen in mehr als 20 Ländern 78-mal auf Platz eins der Album-Charts. Die Singles schafften es sogar 126-mal auf den Top-Platz. Bis heute wurden fast 400 Millionen Tonträger der vier Schweden verkauft.

Die Songs der Bühnenshow sind von den Abba-Aufnahmen quasi nicht zu unterscheiden – Sänger und Musiker haben intensiv daran gearbeitet, um den Originalen möglichst nahezukommen. Die Show „Super Abba – A Tribute to Abba“ lässt aber nicht nur die damalige Musik wieder aufleben, sie bringt auch Plateauschuhe, Glitzerkostüme, goldene Overalls und weitere schräge Bühnenoutfits aus den 70er-Jahren wieder zurück.

Im Februar dieses Jahres war die Show schon einmal in Weißenburg zu erleben. Rund 400 Besucher kamen und waren begeistert. „Es gibt nicht so viele Bands, die sich besser für eine Tribute-Show eignen würden. Aus dem einfachen Grund, dass es wohl keine Gruppe gibt, von der die Menschen über Generationen hinweg mehr Lieder im Kopf haben“, stellte der Rezensent unserer Zeitung damals fest und lobte die musikalische und gesangliche Perfektion der Darbietung.

„Super Abba – The Live Abba Tribute Concert!“ ist am Donnerstag, 24. Januar 2019, um 20 Uhr im Kulturzentrum Karmeliterkirche in Weißenburg zu erleben. Tickets gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen von Weißenburger Tagblatt und Treuchtlinger Kurier sowie an den Reservix-Vorverkaufsstellen zum Preis von 34 bis 49 Euro (je nach Kategorie).

