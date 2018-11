130 verschiedene Berufe in 92 Unternehmen an vier Standorten: die Berufsausbildungsmesse Altmühlfranken zeigte, welche Chancen sich arbeitstechnisch direkt vor Ort bieten. Mehr als 1500 Besucher informierten sich in Weißenburg, Gunzenhausen un Treuchtlingen über die Möglichkeiten. Die Unternehmen legten sich kräftig ins Zeug, um jugendliche Bewerber von sich und ihren Vorzügen zu überzeugen. © Jan Stephan

Das Line up fürs Heimspiel Festival 2019 Bausa, Joris sowie Dicht&Ergreifend sind die Headliner des Heimspiels 2019 im Weißenburger Bergwaldtheater. Das Festival eröffnet am 25. Mai die Saison im Bergwaldtheater. Bis zu 4000 Besucher sollen wieder in einer der schönsten Festival-Locations in Franken feiern. Das Weißenburger Tagblatt ist als Mitveranstalter mit an Bord.

Werbung für Basketball Insgesamt 21-mal wechselte die Führung, doch am Ende hatten die VfL-Baskets in einem hoch spannenden Mittelfranken-Der­by mit 90:88 die Nase vorne und eroberten Rang drei in der 1. Regionalliga Südost. Der Erfolg bei den hapa Ansbach (auch Pi­ranhas genannt) war der fünfte Saisonsieg für die Treuchtlinger – und das vor der tollen Kulisse von 1 000 Zuschauern, von denen viele den VfL unterstützten. Bester Punktesammler der Gäste war Tim Eisenberger mit 19 Zählern.

"Floating Village": Schwimmendes Hotel auf dem Brombachsee Der Brombachsee hat sein schwimmendes Hotel. Das „Floating Village Brombachsee“ am Ramsberger Segelhafen ist eingeweiht. Ab sofort können sich dort Urlauber, Einheimische oder Geschäftsreisende einmieten. Die Betreiber gehen von 10000 Übernachtungen pro Jahr auf den 19 schwimmenden Ferienhäusern aus. Ein schwimmendes Restaurant auf dem See soll die Anlage ergänzen und auch für die Öffentlichkeit nutzbar sein.