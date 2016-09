Josef Göppel kandidiert nicht mehr für den Bundestag

Artur Auernhammer und Christine Reitelshöfer wollen sich um Nachfolge bewerben - vor 46 Minuten

WEISSENBURG/HERRIEDEN - Der auch für Weißenburg-Gunzenhausen zuständige Bundestagsabgeordnete Josef Göppel zieht sich aus der Bundespolitik zurück. Er wird 2017 nicht mehr kandidieren, verkündete der Herrieder am Wochenende.

„Die Grenzen der Natur achten“. Josef Göppel will mit 67 nicht mehr für den Bundestag kandidieren. © Archiv WT



Göppel ist 66 Jahre alt und gilt gemeinhin als das „grüne Gewissen der CSU“. Der Umweltpolitiker genießt auch in den anderen Fraktionen viel Respekt und Anerkennung. Bei der Bundeswahlkreiskonferenz in Merkendorf sagte er am Samstag, dass er sein Leben lang dafür geworben habe, die Grenzen der Natur zu achten. Daran wolle er sich auch bei seinem eigenen Werdegang halten.

Göppel war neben seinem Forstberuf von 1972 bis 1994 in der Kommunalpolitik aktiv, dann acht Jahre im Bayerischen Landtag und seit 2002 im Deutschen Bundestag. Als sein Hauptziel bezeichnet er in einer Presseerklärung das Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur. Seit 1991 ist Göppel auch Landesvorsitzender des Umwelt­arbeitskreises der CSU. Der Landschaftspflegeverband Mittelfranken, der zahlreiche Nachahmer im ganzen Land gefunden hat, ist seine Erfindung. Auch im Netzwerk Erneuerbare Energien Westmittelfranken ist er einer der Motoren. Und er hat die Gründung der Genossenschaft Regionalstrom Franken massiv mit angeschoben.

Immer wieder geriet er mit seinen Positionen in Gegensätze zur Parteiführung. Er war schon in den 80er-Jahren konsequent gegen Atomkraft, setzte sich für ein allgemeines Tempolimit ein, stemmte sich später gegen die grüne Gentechnik und das Freihandelsabkommen TTIP oder kämpfte für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Auch stimmte er als einer der wenigen der damaligen Opposition für das Erneuerbare-Energien-Gesetz der rot-grünen Bundesregierung oder später gegen die Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke.

Seine oft abweichende Haltung bei Parlamentsabstimmungen verhinderte eine übliche Parteikarriere. So musste er beispielsweise den Pos­ten des Obmanns der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, den er von 2005 bis 2014 ausübte, deswegen abgeben.

Auch auf regionaler Ebene hatte Göppel nicht nur Freunde. Grabenkämpfe wurden mal mit geschlossenem, mal mit verdecktem Visier geführt. Jüngstes Beispiel war die Nominierung Göppels für die Wahl 2013. Weil nicht jeder der Delegierten einzeln in die Wahlkabine gerufen wurde, sondern die Wahl am Tisch stattfand, ging Kurt Taubmann dagegen vor und zweifelte die Rechtmäßigkeit an.

„Im Einklang mit der Natur“

Trotz allem hat er im persönlichen Gespräch stets beteuert, sich in der CSU wohlzufühlen. „Mein Ziel war ein Leben und Wirtschaften im Einklang mit der Natur“, erklärte er am Samstag in Merkendorf. „Die Union erschien mir wegen der christlichen Verantwortung für die Schöpfung und der Betonung der selbstständigen kleinen Einheit in Handwerk und Mittelstand als der beste Ort dafür.“ Außerdem brauche eine politische Gruppierung wie die Union auch ein paar markante Gestalten, die bei bestimmten Themen für Diskussionsstoff sorgen, hat er in der Vergangenheit gern betont.

In der Bevölkerung kam die Geradlinigkeit Göppels und sein Engagement für den ländlichen Raum und dezentrale Strukturen bei der Energieversorgung jedoch sehr gut an. Der Sieg des Direktmandats im Bundeswahlkreis Ansbach-Weißenburg war ihm stets sicher. Er erhielt sogar immer mehr persönliche Stimmen als die Partei. Darauf hat er gerne hingewiesen und hat dies auch jetzt in einer Rückzugs-Pressemitteilung erneut getan.

Auch die sogenannte Verwandtenaffäre änderte nichts an seiner Popularität. Göppel hatte sowohl seine Ehefrau als auch zwei seiner Töchter bei sich im Büro beschäftigt. Er begründete dies mit seiner angeschlagenen Gesundheit nach einer fehl­geschlagenen Nierentransplantation „Ich brauchte damals jemand für Fahrdienste und unaufschiebbare Büroarbeiten an den Wochenenden.“ Seine beiden Töchter kümmerten sich hingegen um den Aufbau seiner Internetseite.

Bei der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes heuer im Sommer erreichte Göppel mit einer fraktionsübergreifenden Gruppe aus Unions- und SPD-Abgeordneten bessere Bedingungen für lokale Bürgerenergie-gesellschaften in den Ausschreibungen und die Verankerung des sogenannten Mieterstroms. Für die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an der Energiewende will sich Göppel auch nach 2017 einsetzen, ebenso wie für den Aufbau einer dezentralen Energieversorgung in Afrika. Für seine politische Arbeit wurde der CSU-Mann 2010 mit dem Bayerischen Verdienstorden und 2013 mit den Bayerischen Staatsmedaille für besondere Verdienste um die Umwelt ausgezeichnet.

Nach der Ankündigung von Josef Göppel, nächstes Jahr als Bundestagsab-

geordneter aufzuhören, stellt sich die Frage, wer neuer Kandidat der CSU im Wahlkreis Ansbach wird. Genannt werden aktuell drei Namen. Einer davon ist Artur Auernhammer aus Oberhochstatt.

Will CSU-Bundestagskandidat sein: Artur Auernhammer. © Dressler



Er gehört seit 2013 dem Bundestag an und hat sich als Vertreter der Landwirtschaft in den einschlägigen Kreisen einen Namen gemacht. Viermal hat er sich inzwischen über die Liste für den Bundestag beworben, 2004 zog er als Nachrücker ins Parlament. Doch ein Jahr später war das Gastspiel wieder vorbei. Das Direktmandat würde für seine Lebensplanung natürlich mehr Sicherheit bedeuten, sagte Auernhammer in Merkendorf. Er habe sich seit 2013 gut in die bundespolitischen Themen einarbeiten können und einen gewissen Einfluss erreicht. Der 53-Jährige gehört auch dem Weißenburger Stadtrat und dem Kreistag an.

Eigentlich hat Auernhammer damit ideale Voraussetzungen als Nachfolger Göppels. Aber: In der Vergangenheit galt die stille Ver­einbarung, dass von den Direktkandidaten für Landtag und Bundestag jeweils einer aus dem süd-

lichen Landkreis Ansbach und einer aus Weißenburg-Gunzenhausen kommt. Für den Stimmkreis Ansbach-Süd/Weißenburg-Gunzenhausen gehört seit der Wahl 2013 Manuel Westphal aus Meinheim dem Landtag an. Somit hätten die Ansbacher den Erstzugriff auf die Bundestagskandidatur.

Will CSU-Bundestagskandidatin sein: Christine Reitelshöfer. © Dressler



Ihren Hut in den Ring geworfen hat am Samstag Bezirksrätin

Christine Reitelshöfer aus Peters­aurach-Langenloh. Die dreifache Mutter ist sowohl in der Frauenunion als auch in der Gemeinde- und Ansbacher Kreispolitik verankert und genießt darüber hinaus einen großen Bekanntsheitsgrad als Bezirksbäuerin.

Als weiterer potenzieller Kandidat wird bislang noch hinter vorgehaltener Hand der Dinkelsbühler Ortsverbandsvorsitzende Manfred Scholl genannt. Bei der Pressekonferenz in Merkendorf wurde dieser Name aber nicht genannt.

Die Nominierung könnte in der zweiten Novemberhälfte stattfinden. Von den 160 Delegierten wird Ansbach-Land 94 stellen, Weißenburg-Gunzenhausen 50 und Ansbach-Stadt 16.



Robert Maurer/Wolfgang Dressler - Weißenburger Tagblatt/Altmühl-Bote